狂點33萬韓元炸雞！選「貨到付款」外送到受害者家　霸凌新手法引公憤

▲ 炸雞店老闆提供收據作證。（圖／翻攝自網路論壇clien）

記者陳宛貞／編譯

南韓外送文化發達，近來卻淪為霸凌者施虐的工具。日前一群年輕人疑似為捉弄他們長期集體霸凌的對象，點了33萬韓元（約新台幣8547元）的炸雞到對方家中，選擇現金付款，讓受害者必須花錢買下自己根本沒有點的食物。這起事件透過炸雞店老闆在網路上曝光，引起公憤。

京畿道城南市盆唐區一家炸雞店老闆24日在網路論壇CLIEN上發文表示，要免費贈送炸雞。他說明，當天接到團體客人的訂單，送到目的地後是一名母親來開門。婦女起初表示，她並沒有點炸雞外送，看到帳單上的註記才表示，「應該是欺負我兒子的加害者故意點餐的」。原來加害者點餐時特地備註，要求外送員向收件人說，炸雞是她的兒子點的。

這名母親當時表示，不能害店家賠錢，因此掏錢結帳，但炸雞量太多吃不完，僅留下其中3盒，其他則請外送員帶走。炸雞店老闆說明，「當時我們也很忙，沒有時間多了解狀況，還是先請她結帳，並給她3盒炸雞。其他炸雞雖然已經不能賣了，但丟掉也很可惜。如果不介意吃冷掉的炸雞的話，想免費送給論壇的會員。」

事後炸雞店業者說明，已經為受害者退刷這筆炸雞的費用，預計以妨礙業務的罪名向打電話來訂餐的人提告。綜合韓媒報導，加害者與受害者年齡都約20幾歲，警方目前正在追查雙方身分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。