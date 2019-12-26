二手時鐘裡藏18年前德國貨幣　沒人認領買主爽拿85萬

▲德國一名男子購買時鐘，意外發現5萬元德國馬克。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

德國下薩克森州（Lower Saxony）奧里希（Aurich）一名男子日前在跳蚤市場買了一個二手時鐘，卻在裡面意外發現5萬元的德國馬克（Deutsche Mark），換算成歐元後，總共是2萬5500歐元（約新台幣85萬元）。因為在6個月內都沒有人前來領取，這名男子可以合法得到這筆金錢。

根據《德國之聲》報導，男子在時鐘裡發現5萬元的德國馬克後，馬上將現金帶去當地調查局尋找失主，經過6個月的等待期，沒有人前來認領，因此他可以名正言順的取得這筆意外之財。

▲德國現在仍有126億元的德國馬克還沒收回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

德國馬克從2001年開始使用歐元後，已經停用18年，但民眾還是可以在德國聯邦銀行（Deutsche Bundesbank）將馬克兌換成歐元，1歐元可以兌換1.95583的馬克，所以男子可以得到2萬5500歐元。

德國聯邦銀行表示，在2018年估計還有126億元的德國馬克，相當於63億歐元（約新台幣2098億元）的現金還沒有收回，很多可能是掉在沙發底下的小額現金，所以不值得特地去兌換成歐元來使用。

歐盟許多國家現在已經不允許將各國原本的貨幣再換成歐元，因此像是法國法郎、義大利里拉以及希臘德拉克馬，在2019年都已經不值半毛錢。