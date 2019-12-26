「禁丟雪球」被封美國最爛小鎮！威州沃索可望解除57年禁令

▲美國威州小鎮沃索（Wausau）警察局副局長巴恩斯（Matt Barnes）拍攝影片解釋禁令。（圖／翻攝自Facebook／Wausau Police Department）

記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛州的小鎮沃索（Wausau）於1962年通過一條法律，禁止朝向市政府財產扔擲石頭、箭甚至「雪球」等物品，市民如果想要「打雪仗」都必須冒著被開罰單的風險，被封為「全美最爛城鎮」，引發全國熱議。市議會預計在明年1月14日的會議上，從條文中移除「雪球」一詞。市議員佩克漢姆（Patrick Peckham）也推動修法，「這一條法律討厭的程度令人難以置信。」

根據《沃索每日先驅報》（Wausau Daily Herald），市議會1962年通過法律，禁止人們朝向市政府財產扔石頭、箭甚至雪球等物品，因此民眾必須冒著被開罰單的風險打雪仗，也讓城鎮被封為「全美最爛城鎮」。此消息近日再度躍上全國版面，市議會主席拉斯穆森（Lisa Rasmussen）向《美聯社》表示，該是重新考慮的時候了。據了解，市議會預計在明年1月14日的會議上，將「雪球」一詞從法條中移除。

▲沃索1962年通過法律，禁止扔雪球，也讓打雪仗成為可能被開罰單的活動之一。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



綜合《衛報》、《中央社》報導，市議員佩克漢姆（Patrick Peckham）表示，公共安全委員會上周決定移除「雪球」一詞，但保留禁止扔擲物品的文字，如此一來警方能夠依法送辦蓄意丟雪球、冰塊破壞物品的人，「如果你喝酒時，朝著朋友丟雪球，你們都會沒事，但如果站著路上對著車丟，麻煩就大了」，他也提到，「這一條法律討厭的程度令人難以置信。」

What Exactly Is Our "Snowball" Ordinance? #Wausau Deputy Chief Matt Barnes is joined by Mayor Mielke to clear up some misconceptions about one of our local ordinances. 由 Wausau Police Department 發佈於 2019年12月5日 星期四

警察局拍攝影片解釋這一條法律，副局長巴恩斯（Matt Barnes）甚至朝著市長米爾克（Robert Mielke）的後腦扔了一顆雪球。他提到，其實警方過去15年內，只根據此條例開了10次罰單，包括民眾朝著經過的車輛丟雪球，但是關於「打雪仗」的禁令幾乎很少執行。

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