緬甸若開叛軍：遭政府部隊攻擊　執政黨被俘官員「當場被炸死」

▲緬甸若開軍（Arakan Army）稱被政府部隊攻擊，導致一名被俘官員死亡。圖為若開軍總司令通米亞良（Tun Myat Naing）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸叛軍「若開軍」（Arakan Army）表示，23日遭受政府部隊攻擊，執政黨「全國民主聯盟」（NLD）的布蒂洞鎮（Buthidaung）主席耶登（Ye Thein）在一場大爆炸中當場身亡。據了解，消息目前仍未被證實，但此事與國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遠赴海牙國際法庭，為了種族滅絕的指控辯護，距離只有2周時間。

若開軍發布聲明表示，他們23日遭遇政府部隊的攻擊，「由於一場大爆炸，造成一些囚犯死傷，全國民主聯盟的布蒂洞鎮主席耶登當場死亡。」據了解，翁山蘇姬11日遠赴海牙國際法庭，為了若開邦（Rakhine）羅興亞人提出的「種族滅絕」指控抗辯，耶登在國內聲援活動展開以前遭叛軍關押。

▲翁山蘇姬12月11日首次在國際法庭上就緬甸屠殺羅興亞人一事抗辯。（圖／路透）

據了解，上述消息目前仍無法獲得證實。但是，全國民主聯盟發言人紐耶（Myo Nyunt）向《法新社》表示，叛軍應該為此負責，「我們，所有全國民主聯盟成員，都對這個損失感到非常遺憾。他支援她（翁山蘇姬）的集會是正當的，不是一種犯罪。」

▲▼大約70萬名羅興亞人被迫逃往孟加拉，居住在難民營之中。（圖／路透）



綜合《路透社》、France24報導，若開軍是一群為了當地佛教徒爭取自治權的武裝部隊，大約1年前開始與政府發生衝突。此外，若開邦的穆斯林「羅興亞人」武裝分子2017年與警方發生衝突，當局下令攻擊、驅離，造成至少數百平民死亡，種種動盪因素導致70萬人逃往孟加拉，緬甸也面臨種族滅絕的指控。



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