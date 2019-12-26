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台灣製造雨刷打入特斯拉供應鏈　中小企業加速投資智慧化半年突破百家

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經濟部投資台灣事務所今（26）日表示，打入美國3M、通用汽車與特斯拉雨刷供應鏈的復岡公司，將斥資超過億元在台打造智慧化產線。（圖／路透社）

▲經濟部投資台灣事務所今（26）日表示，打入美國3M、通用汽車與特斯拉雨刷供應鏈的復岡公司，將斥資超過億元在台打造智慧化產線。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（26）日表示，中小企業投資智慧化，不到半年已有102家中小企業通過審查，包括打入美國3M、通用汽車與特斯拉雨刷供應鏈的復岡公司，將斥資超過億元在台打造智慧化產線，推升中小企業產業升級總投資金額達447億元。

投資臺灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第23次聯審會議，再添8家中小企業擴大投資約22億元提升智慧化，包括日堡全球精密、駿億製銅工業、復岡公司、鴻茂工業、杉蒲企業、聯賓塑膠、微體生物醫學、正全大理石等，將帶來4,344個就業機會，後續還有超過75家排隊待審中。

請繼續往下閱讀...

獲得日、韓、美、英、法、德、等多國雨刷專利的復岡公司，是臺灣6家MIT雨刷製造商中唯一具有研發、設計、生產、外銷全方位能量的廠家，同時可自行開發性價比優於日韓的橡膠材料配方，自製率及出口量全國第一。

官員指出，復岡公司在國內外擁有為數不少的知名客戶群，包括德國HELLA、WURTH集團、美國3M、通用汽車旗下零部件大廠ACDelco、固特異輪胎、美商Federal-Mogul、特斯拉等，也打入和泰豐田、和潤汽車、臺灣日產、三陽現代、中華三菱、滙豐汽車等各大車廠的原廠售後零件(OE)供應鏈，連軍用戰車、船舶、飛行器特殊需求都難不倒它。

為因應中美貿易戰後北美訂單大量釋出，復岡公司表示，為了消化轉單而來的2100萬支雨刷商機，將投資超過1億元在宜蘭利澤工業區現有廠址新建廠房與智慧化產線，讓自有品牌Moon刷亮全球，更可為宜蘭當地帶來30個本國就業機會。

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