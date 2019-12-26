理財周刊／明斯基時刻

文／洪寶山

台灣正逢選戰熱，台股安穩站在萬點之上，美股也頻創新高。二十四日平安夜，美股提早收盤，費半、那斯達克指數續創歷史新高。這意味著「聖誕行情」來了嗎？根據歷史資料，美股在一年最後五個交易日到隔年首兩個交易日之間，平均漲幅達一．三％，也就是投資朋友熟悉的「聖誕行情」。

美中宣布達成部分貿易協議後，華爾街年底的主要風險看似已稍緩解，美國銀行樂觀評估，美股牛市可望延續到明(二○二○)年三月初，高盛也看好明年S&P 500指數漲幅可達到七％。標普指數今年全年增長達二八．六％，若「聖誕行情」如期到來，會進一步推升指數增長二九．六％，創一九九七年來最大漲幅。而在創下紀錄之後呢？是該喜還是悲？

有人看好，也有人擔心。根據華爾街分析師預估，在二○二○年一開始，將會有投資人選擇獲利出場，預期將會造成一月整體股市下跌修正。Guggenheim Partners投資長Scott Minerd警告，美國金融市場已接近危險的「明斯基時刻」(Minsky Moment)。什麼是明斯基時刻？就是指在景氣循環中，資產價格大幅下跌。肇因於在長期的經濟繁榮中，因資產價格上漲導致投機性貸款增加，而過多投機所產生的債務會造成投資者現金流緊缺，一旦現金流不足以支付債務需要的利息，勢必要賣掉資產價格相對穩定的投資物，一系列的拋售最終造成資產價格崩潰。美股頻創新高，是否意味這危險的時機點到了？

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Vanguard Group首席經濟學家Joseph Davis預期，美股二○二○年修正機率達到五○％，建議投資人目前應先按兵不動，保持資金充裕，因為未來會出現適合投資標的好的切入點。

這就要呼應巴菲特的投資名言：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，現在是該貪婪還是該恐懼？來看看由CNN編制追蹤的「恐懼與貪婪指數」(Fear & Greed Index)，該指數滿分一百，上周五已來到九十一分高分，代表市場整體處於「極度貪婪」態勢，意味著到了該恐懼的時刻。

恐懼的點在哪？除了明斯基時刻，還有CNN Business網站整理出的二○二○年美股面臨三大風險，將影響美股是否續強，第一個風險還是貿易戰，第二個風險是經濟究竟是衰退還是反彈，第三個風險則是總統大選，這三大風險左右著美股明年走勢，投資人該審慎以對，存好子彈，蓄勢待發。

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