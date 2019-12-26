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中火爭議難解　經長不排除親上火線：「解決問題最重要！」

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▲台中市政府宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部長沈榮津表示將支持台電依法提出行政救濟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台中市政府宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部長沈榮津表示將支持台電依法提出行政救濟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台中市政府昨（25）日宣佈撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，台電回應表示不排除提出行政救濟，經濟部長沈榮津今天重申力挺台電立場，對於是否親上火線與中市府會談，他則強調如果中市府有誠意解決問題，不排除任何可能性，最重要是能解決問題。

台中市政府表示，中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，並於12月23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府三度開罰，並撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，以捍衛市民健康。

請繼續往下閱讀...

對於中火2部機組燃煤許可證遭撤銷，沈榮津表示，主因在於中市府與台電公司在法令規定的認知有落差，導致中火爭議始終未解，對於經濟部是否出面找中市府溝通，他則表示並未預設立場，如果中市府有誠意要解決問題，經部不排除任何可能性。

另外，針對明年夏季供電備轉容量率是否能達到10%目標，沈榮津表示，經濟部會要求台電務必滿足國人對於穩定供電的期待，已請台電及能源局詳細評估明年夏季供電備轉容量率情況，待結果出爐再對外說明。

經濟部表示，已經嚴格督促台電在兼顧穩定供電下，全力推動降低空污措施，同時也絕對不會讓民眾面臨缺電問題。但仍要呼籲，臺中市政府應該要思考全體國人、台中市民，以及台中在地企業的用電權益，不應做出不合法、不合理的處分。

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