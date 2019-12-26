全台上網普及率首次高達9成　資安防護成最大課題

▲行政院政務委員唐鳳（右3）、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄（右2）、東森購物網暨香港草莓網執行長楊俊元（左2）。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

台灣網路資訊中心今（26）日公布2019台灣網路報告，從調查結果發現全台12歲以上上網人數達85.6%，而家戶上網部分有793戶，比例高達90.1%，主要上網方式為寬頻上網，比例高達89.3%。其中，12歲以上個人曾經上網率高達89.6%，為歷年最高，全台上網人數也是首次突破2千萬人，上網率增加較多的年齡層為55歲以上，增加2成。

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄也說，隨著網路越來越普及電子行動支付也越來越普及，目前在台灣市佔率最高的兩家品牌就是LINE跟Apple pay，皆是國外品牌，他也說其實仔細觀察後，其實這類的行動支付交易量雖然大，但利潤卻很低，且網路經濟服務環繞著更高的資安風險，因此更需要建立使用者的信賴。

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東森購物網暨香港草莓網執行長楊俊元也說，雖然目前台灣行動支付業者與前面兩大國際業者還有段差距，但其實現代網路這麼普及，台灣廠商不盡然是完全沒機會往上竄升，主要是要把應用服務跟上時代潮流，就能拓展更大的市場。

另外，從調查中顯示，網購市場營收逐漸增加，但產業面臨獲利不易、環境變遷快速、競爭激烈等困境，即使網購率未增加，但消費者的含金量提高，這也意味著更加活絡的數位經濟正在發生，產業面臨質與量待提升的挑戰。

隨著，網購服務越來越普及，消費者的個資問題就成了一個極需重視的問題，楊俊元表示，如果從網路購物來講，以前在網路上的詐騙事件相當盛行，因此政府成立了反詐騙專線。

楊俊元進一步透露，台灣幾個較大的電商平台幾乎都被攻擊過，直到今日也都持續會被駭客攻擊，業者也從中獲取教訓，以東森購物來講，每年都投入幾千萬元來建構資安的硬體設備，這還沒加上軟體設備，因此這幾年來東森購物的防護網已經進化到連「核彈」都炸不開了。

不過，楊俊元也提到，能夠大量投入資金保護資安問題的業者並不多，有許多中小企業根本沒這麼大的資產可以建構，因此也希望政府不要只是建立網路警察之類的監督角色，應該是要更加重視資安問題，畢竟如果業者出現資安漏洞後，所付出的損失絕對是相當高，業者們比政府更害怕資安問題。



