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CNN公布5位推動亞洲改革年輕領袖　台灣的她披彩虹旗捍衛LGBT

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▲▼「婚姻平權大平台」翁鈺清（Weng Yu Ching）。（圖／翻攝自臉書／翁鈺清）

▲翁鈺清積極爭取LGBT族群的權利。（圖／翻攝自翁鈺清臉書）

記者丁維瑀／綜合報導

CNN報導，2019年是青年行動主義的一年，來到世界各地，許多學生與年輕成年人採取行動，對抗像是性別不平等、氣候變遷等的社會議題。尤其在亞洲，這些運動出現明顯進步，台灣的同性婚姻合法化就是其中一例，此外，香港也進行6個月的示威運動，目前還沒有結束的跡象。以下是亞洲5位推動改革的年輕領袖。

台灣－爭取婚姻平權

還記得台灣同性婚姻合法化的那一刻，是5月一個下午，24歲的翁鈺清（Weng Yu Ching）在台北與數千名LGBT活動人士披著彩虹旗，等待消息。結果出爐後，人群爆發歡呼聲，有人落淚，翁鈺清也一樣非常高興，「我感到很滿足」、「我覺得，哇，我們做了真的很棒的事」。

翁鈺清在非營利組織「婚姻平權大平台」（Marriage Equality Coalition Taiwan）工作，台灣成為第一個亞洲宣布同性婚姻合法化的國家，一切走過漫長道路。自17歲開始，她就一直為LGBT族群爭取權利，當時她在高雄首次見到同志大遊行。

在LGBT社群中，翁鈺清結交朋友，也與未出櫃的族群交談，這些人擔憂會因為自己的性取向而被拒絕。2017年，台灣法院裁定當時現行的婚姻法令違反憲法，要求立院2019年之前修訂或頒布新法，此舉引發激烈辯論。

翁鈺清在街上宣傳時都要花費好幾個小時，試圖取得大眾支持與提高意識，有時，反LGBT團體也在旁邊。經過數月努力，她見證同性婚姻終於在台灣獲得通過，相當高興。

最重要的，是翁鈺清開始收到同性伴侶的喜帖，許多人等了好多年。不過，未來還是有許多工作要完成，特別是在鄉下地區，酷兒獲得資源與支持的管道較少。

不管如何，今年仍是一場勝利，也象徵時代正在改變。翁鈺清說，「人們越來越接受LGBT群體」、「我們是亞洲第一，我非常替我的國家驕傲」。

香港－壓倒性勝利

6月，香港爆發親民主、反政府的示威，至今尚未停止，抗議群眾要求更大程度的民主，針對警察的行為也必須進行調查。

區議會選舉於11月24日舉行，結果可見，年輕的親民主派候選人取得重大勝利。23歲的仇栩欣（Jocelyn Chau）現為東區區議會城市花園選區議員；回到2014年時，她還只是一名少女，當時雨傘運動發起占領街道79天的活動，僅是學生的她，已經開始思考，「我在想，未來我能用什麼方式幫助社會？」

仇栩欣畢業後曾在銀行擔任客戶經理，見到今年的示威運動，她說，「我無法看著（政府）把香港置於危險，所以我決定站出來競選。」

▲▼香港東區區議會城市花園選區議員仇栩欣。（圖／翻攝自臉書／城市花園 仇栩欣 Jocelyn Chau）

▲仇栩欣希望香港的未來能夠守住民主。（圖／翻攝自臉書／城市花園 仇栩欣 Jocelyn Chau）

10月，仇栩欣在街上競選時遭到一名男子攻擊，對方破壞她的海報並扔到地上。來到11月，她打敗同選區掌握20多年席次的對手。

現在，仇栩欣希望可以創造與居民的對話，同時保衛香港獨特的自由，「為了保護社會的未來，你必須前進」、「我希望香港的未來，能夠充分展現出民主」。

印度－令人窒息的汙染

龐蒂（Ridhima Pandey）只有12歲，可是她的名字與樣貌已傳遍世界。9月向聯合國提起訴訟的16名年輕活動人士中，除了瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）之外，還有龐蒂，他們指控世界5大經濟體在氣候議題毫無作為，侵犯兒童權利。

2013年，龐蒂居住的北阿坎德邦（Uttarakhand）受到洪水與土石流侵襲，造成數千人死亡，她開始研究氣候變遷的影響，卻對印度政府越來越沮喪，「我真的想做點什麼。」

在父親幫助下，龐蒂9歲時提起一份反政府的請願書，指責當局未能妥善解決氣候問題，案子受到駁回，遞交道最高法院，然而卻沒有結果。

龐蒂沒有忘記上學，她也在各地參與活動，發表演說，計畫在明年發起提高年輕人意識的組織。她認為，成年人並未給予她太多選擇，「你們沒有留下未來給我們，我們怎麼能專注夢想？」

南韓－學校中的騷擾

22歲的Jihye Yang表示，南韓的學校並不是完全安全的所在，反而，這裡成為歧視與性騷擾的場域。事實上，南韓經常發生偷拍事件，女性在家中、街道、廁所都可能遭到拍攝。

回到16歲時，Jihye Yang對校方對待女學生的方式感到惱怒，她們被要求表現得體，老師還會點名特定學生，批評她們的外貌；此外，男同學也會默默品頭論足，就算老師發現也不會有懲處。

#MeToo運動在全球爆發，Jihye Yang把這個想法帶到學校，組織學生女權團體。女學生第一次公開談論，她們每天在教室面對的性騷擾與歧視。

Jihye Yang過去也敦促政府採取行動，卻沒有換得什麼反應，直到她2月前往聯合國，南韓教育部才設立一個性別平等小組，也成立官方的管道，讓受害學生可以通報性虐待事件。

緬甸－受威脅的言論自由

24歲的Ye Wai Phyo Aung並不害怕被逮捕，他是言論自由倡導組織Athan的聯合創辦人，2018年他協助成立組織，當時緬甸打擊言論自由，近年來則有數百人遭逮捕與面臨訴訟。

Phyo Aung認為，緬甸的言論自由處於危險中，不僅活動人士、人權捍衛者、記者都有危機，普通的公民、社區領袖等人也一樣。他說，入獄或任何形式的壓迫，都不能改變他的信仰，「人權、民主、自由與和平是我的夢想，所以逮捕像我這樣的人，不能改變我的夢想。」

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