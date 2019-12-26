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5G競標第13天衝破700億元！差一點就在第129回合決標

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▲▼5G競標26日進入第13天，於第129回合差點出現滿足決標條件，但在關鍵時刻有人加碼出手，讓總標金一舉衝至703.43億元。（圖／記者陳世昌攝）
▲5G競標26日進入第13天，於第129回合差點出現滿足決標條件，但在關鍵時刻有人加碼出手，讓總標金一舉衝至703.43億元。（圖／翻攝NCC網站，點我看大圖

記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標26日進入第13天，出現連續3回合無人加碼最熱門的3500MHz頻段的滿足氛圍，差一點就在第129回合出現決標，但在最關鍵時刻有人出手加碼，讓總標金再升高一舉突破703.43億元。由於標金已高，且NCC多次喊話要電信業者冷靜，明日第14天的競標有極高決標機會。

▲▼12月26日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達703.43億元（圖／NCC提供）
▲12月26日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達703.43億元（圖／NCC提供）

26日的競標自654億元開始往上，原本很有規律的3500MHz頻段出價情況，在第124回合之後追價速度放慢，顯示有人不願再追高(放棄或減碼)，尤其是到了第127回合開始，競爭情況急轉直下，連續2回合出現無人出價。可惜在28000MHz頻段有人追加出價，讓決標關鍵落在第129回合，最終雖仍未達成決標條件，但已讓總標金突破700億元。合計總標金由前一日的654.79億元增加到703.43億，增加了約50億元。

5G 26日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。26日的120~130，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到130回合結束時，1個單位最高得標金額達25.63億，27單位暫時得標金額合計共689.01億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。26日再標出1新單位，累積合計標出14單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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