影／哪些股票可提早入手賺紅包錢？　分析師：元大深滬300正2、美律、台達電

記者陳心怡／台北報導

農曆過年即將來臨，台股也在高檔震盪，是否有些股票可以提早入手，搶先賺紅包錢呢？在《雲端最有錢》節目中，三位來賓給出各自推薦的股票名單，包括元大深滬300正2、美律、台達電。

「獅公分析師」李永年表示，比起台股，陸股可能更有機會搶到紅包，因為中美可望在明年1月簽署貿易協議，再者，MSCI在今年11月調高了A股權重到25%，且許多外資先前因貿易戰而不敢進去陸股，隨著貿易戰告一個段落，外資應該就會進來了。

以元大深滬300正2為例，李永年分析目前股價已經盤整8個月，等到中美貿易協議簽署，股價就會往上走了。此外，陸股在過去10年農曆年前出現紅包行情的機率高達90%，因此可多留意關注陸股。

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飆股達人朱家泓則推薦美律（2439），以日K線來看是多頭，週線是剛多頭完成，但最近有稍微回檔，而回檔就是投資人進場的好時機，只要注意回檔不要跌破前波低點，就可以賺一個短線的紅包。