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今年兩度遭破壞　倫敦馬克思墓加裝監視器

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▲位於倫敦海格特公墓內的馬克思墓地。(圖／達志影像／美聯社)

位於倫敦海格特公墓內的馬克思墓址。(圖／達志影像／美聯社)

閏際中心／綜合報導

要見馬克思（Karl Marx）不一定要上天堂或下地獄，去倫敦也可以；因為他就葬在倫敦的海格特公墓（Highgate Cemetery）裡，前來看他的人有些是為了憑弔，但有些是為了搞破壞。

英國《衛報》周三(25日)報導，由於今年曾兩度遭到人為破壞，馬克思的墓旁最近加裝了監視器，以嚇阻進一步的破壞行為。監視器被裝在馬克思墓碑的一側和另一側的樹幹上。

墓碑的所有者「馬克思墓地信託基金會」在跟安全專家和監督保護英格蘭建築遺產的「英格蘭歷史建築和古跡委員會」協商後，決定對馬克思的墓進行監控。

「海格特公墓信託之友會」發表聲明說，馬克思的墓地是他們第一個安裝監視器的墓地。此舉是為了阻止破壞分子進一步破壞，包括今年稍早時兩度破壞該墓地的嫌犯。

今年2月時，馬克思的墓碑兩度遭到破壞。第一次紀念碑上馬克思名字被人用錘子砸掉，造成大理石碑面損壞，迄今仍未找到動手的嫌犯。墓地管理機構表示，「紀念碑永遠無法回復到原來的樣子了。」

沒料到半個月後，馬克思的墓碑再度遭到破壞，不明人士在馬克思墓碑上惡意潑上紅漆， 寫滿諸如「仇恨教義」、「種族滅絕」、「布爾什維克大屠殺紀念碑」等字樣。

馬克思墓碑上方雕刻著《共產黨宣言》的最後一句：「全世界的無產階級，團結起來！」墓碑下方則註記著由恩格斯主編的《關於費爾巴哈的提綱》第十一條：「哲學家只是用不同的方式解釋世界，但問題在於改變世界。」

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