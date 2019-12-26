中租前11月獲利142億　每股盈餘破10元賺逾一個股本

▲中租前11月獲利142億元，較去年同期成長16%，每股盈餘達10.69元。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中租-KY（5871）最新公布前11月獲利，累計前11月合併稅後純益為142億元，較去年同期成長16%，累計每股稅後純益（EPS）為10.69元，不僅賺贏2018一整年，同時也賺逾一個股本，繳出漂亮的成績單。

中租去年獲利創下歷史新高，首度賺逾一個股本，而今年自結合併稅後純益為13.8億元，較去年同期成長23%，累計前11月合併稅後純益為142億元，年增16%，累計每股稅後純益為10.69元，已賺逾一個股本，若與前月相較，合併獲利月增3%。

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中租指出，今年整體獲利維持成長，主要是應收款淨額逐月穩定累積，帶動累計營業收入成長16%，且整體成本費用率及資產品質維持。

另觀察分地區表現，東協市場成長動能強勁，今年1至11月累計獲利較去年同期成長22%，而台灣與大陸市場前11月分別也較去年同期增加10%、15%。

此外，中租自2017年起展開數位轉型計畫，運用科技深入作業流程、營運管理，迄今3年有成，透過數位科技，朝「數位優化」、「數位科學運用」與「數位產品」共3方向前進，為整體業務提供雙位數成長的助力。