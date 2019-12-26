星戰迷「壓制槍手救同學」自己卻喪命　字典封他絕地武士致敬

▲郝威爾自小就是星戰迷。（圖／翻攝自臉書／Riley Howell Foundation Fund）

記者丁維瑀／綜合報導

美國北卡羅來納州一所大學4月發生槍擊事件，當時21歲男大生郝威爾（Riley Howell）挺身保護同學，試圖制伏闖進教室的槍手，結果自己不幸喪命。由於他生前是星戰迷，《星際大戰》（Star Wars）系列製片公司便在新的字典中封他為「絕地武士」（Jedi），以此表達敬意。

《美聯社》報導，回到5月，盧卡斯影業（Lucasfilm）就告訴郝威爾的家人，打算在新發行的字典中將他封為「絕地武士」。這本書由出版商DK出版，發行時間點適逢《星際大戰九部曲：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）上映。

粉絲後援會5月寄給郝威爾家人的信中，內容寫道，郝威爾的勇氣與無私激發所有人的絕地精神，「作為微小的致意，我們的故事團隊將他的姓名重新設計為《星際大戰》中的一個角色。」

在這本字典中，萊－利郝威爾（Ri-Lee Howell）被稱為絕地武士與歷史學家。郝威爾的母親告訴《夏洛特觀察報》（Charlotte Observer），她得知消息時忍不住落淚，書中真的提到郝威爾的姓氏，兒子肯定會喜歡這個想法。

電影首映當天，郝威爾的家人前去觀賞影片，還帶來郝威爾的骨灰，留了一個座位給他。母親說，「我想他（兒子）會喜歡這樣的結局。」

4月30日，北卡羅來納大學夏洛特分校（UNCC）發生槍擊，槍手闖進教室開槍，郝威爾和另一名同學罹難，有4名學生受傷。當地警方表示，郝威爾的舉動保護了同學，避免更多憾事。