「左肩掛巨蛇」T恤禁止登機！10歲男童當場「被迫脫衣」

▲一名來自紐西蘭的男孩因衣服上有蛇的圖案,被迫脫下T恤。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

來自紐西蘭威靈頓(Wellington)的10歲男孩史提夫(Stevie Lucas)於17日來到南非,在奧利弗.坦博國際機場(O.R. Thambo Airport)安檢口卻被要求脫掉衣服,因為他的T恤左肩位置描繪著一條巨大的綠蛇。安檢人員表示,不允許將蛇類玩具或圖案帶上飛機,以免讓其他乘客、機組人員恐慌,造成傷害。

A Kiwi 10-year-old was "forced to take off snake T-shirt" before boarding plane in South Africa. https://t.co/Wg57o1TL9a

根據Netwerk 24,史提夫與父母17日到南非探望祖父母,他與爸爸都熱愛爬蟲類與昆蟲,當天穿著一件黑色T恤,左肩位置的圖案彷彿是把一條巨大綠蛇掛在身上,在機場安檢口被要求脫下衣服,換上另一件。保全與安檢人員表示,蛇類玩具或圖案不被允許登機。

Boy, 10, is forced to take his shirt off before boarding a flight because it had a picture of a snake on it https://t.co/4kBNWhTYqd