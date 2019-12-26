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先探／謝金河：台股站在12000選股新思維

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

二○一九年即將走入歷史，最近ＣＮＢＣ電視台針對美國百萬美元以上資產的富豪，進行了一項調查，這項調查顯示，大多數百萬美元富豪不認為二○二○年會有什麼大事發生，或者是美國經濟跌落懸崖，看好與看壞的勢均力敵，其中三九％的受訪者認為美國經濟會走弱，三八％的人認為二○二○年美國經濟仍然會保持強勁，這其中有二七％的人認為二○二○年美國經濟表現會更強。而有五四％的人認為二○二○年美國標普五○○指數至少還會再上漲五％。

不過有趣的是，政黨取向影響了很大的態度，其中民主黨的人認為六二％的比率二○二○年經濟會走弱，看壞經濟的共和黨人只有十九％，四三％的民主黨人認為股市會下跌，而共和黨的人只有十五％，這個結果很有意思，也就是執政的共和黨對美國經濟前景比較樂觀，而在野的民主黨對美國經濟及股市的表現比共和黨悲觀。

這個情況在台灣也是如此，最近韓陣營以林祖嘉為首出來指責台灣經濟過去三年表現是亞洲四小龍之末，三年平均台灣是四小龍之末沒錯，但二○一九年台灣ＧＤＰ成長，百分之百是四小龍之首，就看你用什麼角度來看，但大家要注意的是股市投資人不是看過去舊數據，而是看未來。

請繼續往下閱讀...

感受到台灣經濟谷底爬升

台灣的ＧＤＰ的表現到二○一八年第四季一．七六％觸底，隨之而來的一九年三個季度表現，從首季的一．八三、二．四六，到二．九一％，呈現逐季上揚狀態，第四季預估是三．○四％，是連續五季上升。對照南韓一九年三個季度，一．八、二．一及二％，台灣可說是完勝，再看新加坡三個季度是一．三、○．一及○．一％，香港前三個季度是○．五、○．六及負二．九一％，香港第四季仍然是負值，大家不要憑著主觀意識，看阿拉伯數字也可以感受到台灣經濟谷底爬升的軌跡。

我從來不說台灣經濟有多好，台灣經濟失落三十年了，二○一九年我只用了一個形容詞叫做「漸入佳境」，也就是說，台灣經濟在失落三十年之後，真正開始準備從谷底爬起來，最近股市重返一二○○○點，這只是經濟重上正軌的領先指標。大家可以比較一下，過去三十年，每一年股市結算時，台股與日股漲幅總是敬陪末座。但一九年台股上漲二三．六七％，日股上漲十九．五二％，雙雙高居亞洲前兩位，日本及台灣是過去三十年全球表現最不好的市場，這次翻身格外值得留意。而且大家更要珍惜的是台股這次重新站上一二○○○點，加權指數最高來到一二一二五．九，距離歷史高點一二六八二，只有不到五○○點差距，而日本日經指數天價在三八九五七，現在在二四○○○點附近，大概只在歷史天價區的三分之二，從股市也可以看出台股這一回走得比日股強。

全球殖利率最好的股市

韓陣營也指責台股這一波上漲，錢都被外國人賺光了。如果只看台積電的表現，這話說對了一部分，外資持有台積電七八．三九％，一九年台積電股價上漲五三％，外資賺最多，但是台股漲到一萬二以上，不會只有台積電一檔股票上漲，證期局公布一九年到十一月底為止外資淨匯入一二○．四七億美元，集中市場買超一九○八億元，外資一八年底持股比率四○．四二％，現在是四二．三五％，外資從馬政府時代，持股一直都在三成以上，這個現象不是今天才有。

而一九年台股大漲，主要是一八年外資賣超台股三四○六億元，賣得太多，在全球股市大型股不斷上漲中，大家看到Apple、微軟市值都超過一．二兆美元，Google到九三九○億元，Amazon也到八九○○億美元，ＦＢ已直逼六○○○億美元，大家赫然發現台股相對便宜，於是回頭加碼台積電，也讓台積電出現一波大漲幅，而這當中台股有超高殖利率的憑藉。

一九年全球負殖利率債券一度高達十七兆美元，現在下滑到十三．七四兆美元，當全世界利率愈來愈低的時候，台股的高殖利率成為全球機構投資人最青睞的目標，一九年台股已站在一萬二千點附近，現在台股殖利率仍有三．八八％，如果把股票股利還原面額算回去是三．九九％，仍是全世界殖利率最好的市場。

三十年前台股漲到一二六八二的時候，後來急速下跌到二四八五，主要原因是很多個股大漲，完全沒有殖利率，資產股靠土地價值衝刺，金融股本益比上百倍，後來股價跌下來毫無天險可守，但這次大家發現台股站上一萬二，台積電本益比是二六．一倍，殖利率是二．四一％，聯發科一九年股價大漲一○二％，但本益比三四．三四倍，殖利率二．○二％，而市值第二大的鴻海本益比只有九．六八倍，股價淨值比一．○四倍，殖利率四．四％，用這個角度來看，台積電跟全球重量級大型股來比，一點也不貴，而鴻海可以說還非常便宜。

很多人問我，台股重上一萬二千點，到底會不會崩盤，我說不會，而且到目前為止，仍然十分健康，大家可以比較以下一下其他個股，如台塑殖利率五．七七％，本益比十七．五四倍，南亞本益比二四．九倍，殖利率六．八五％，台化本益比十八．○五倍，殖利率六．九七％，兩家大型金控公司富邦金本益比十．四七倍，殖利率四．三％，國泰金本益比十二．四七倍，殖利率三．五二％，這些重量級個股股價、本益比及殖利率都在水平之上，這是在基本面支持的萬二行情，跟三十年前資產股、金融股狂奔完全不同。

有人說，台股上漲都被外資賺走了，這是從台積電的角度來看，今年有很多檔大漲的股票，外資持股並不見得很多，我來舉例一下，像是家登從二八．九元漲到二○三元，股價大漲六倍，外資持股只有四．七九％，散熱的雙鴻從四五元漲到二四二．五元，一九年漲幅達四三八％，外資持股只有八．七％，有VCSEL概念的宏捷科一九年從三五元漲到一二四．五元，漲了二五五．七％，外資持股也只有十五．一四％，銅箔基板的聯茂從三六．○五元漲到一七○．五元，大漲三七三％，外資持股十九．一五％，也沒有特別高。說台股大漲都是外資賺走了，這也只是取一個面向來說。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）
 

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