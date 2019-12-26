先探／顛覆2020操盤密技

2019年由美股帶領，包括歐洲、日本、澳洲乃至中國等，國際股市表現都是近幾年來最亮眼一年。台股則來到12000點上下近30年最高檔區，惟基期墊高，2020年選股難度提高，半導體股受5G相關供應鏈在美中共同拉抬下，預計仍是重點，傳產股政策作多的風力、航太以及接近春節受惠的食品族群，皆有輪動機會！

文／方亞申

二○一九年台股算是相當順遂的一年，指數第一段從一月低點九三一九先大漲至五月初的一一○九七點，而後雖在川普對中國二千五百億美元產品開徵高額關稅，股市大跌至一○二二七點，隨即反彈至一○九九四點，再次拉回至八月初的一○一八○點築成雙底後，展開第二大段上漲至一二一二五點。全年上漲約二三九八點，或二四．六八％，超過新興股市漲幅十四％以及新興市場美元公債的十二．三％漲幅，果然符合總統大選前一年上漲往例。尤其九月以後，外資像瘋狗浪般，九月買超八九七．五億元、十月買超一二四七．八億元、十一月買超五七八．三億元、十二月買超約五七○億元，一九年外資買超台股約二五○○億元，逼得央行出來阻擋，儘管如此台幣兌美元也升至三○．二五元附近。

當然台股大漲，主要還是美股大多頭向前衝，四大指數頻創歷史新高，道瓊漲幅最少只有二二％，但是標普漲幅超過二八％，也是近二十年來僅見；科技股雖受美國制裁中國影響較大，但Nasdaq大漲三四．五％，費半更是大漲超過六成，這都是很久沒見過的。而費半成分股中，ＡＭＤ漲幅超過一倍，科磊、美光、Nvidia漲幅高達六至九成。當然總市值排名全球第二及第三名的蘋果及微軟各有七成及四成大漲也是最重要功臣。美國半導體科技股大漲，全球最大聚落的台灣半導體族群，也是在台積電大漲超過五五％下表現勇猛。

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半導體是台股重中之重

美股大漲，不僅台灣反應，日本以及澳洲加上體質較差的歐股主要股市德、法全部上漲超過二成。美國聯準會三次降息，進口貨品成本雖提高，但美國消費及房地產市場表現都還很好，二○二○年美國有總統大選，歷史統計指數有超過七成是上漲，不過受到一九年漲多後，將有次大震盪，但當年指數收紅機率還是很大。

５Ｇ發展是二○二○年主軸，其中半導體更是重中之重，不管是物聯網、車聯網、自駕車等，都需要５Ｇ完成來銜接最後一哩路。這又是台灣優勢之一。不過畢竟一九年台股漲幅已大，且接下來新曆年、一月七日ＣＥＳ展、十一日總統大選、下旬就將過農曆年，一月份事多、假期多，將影響到股市買盤。最近傳出美國商務部可能發布另一道制裁華為命令｜賣給華為產品中美國技術含量將由二五％降至十％。市場聯想華為占營收約十五％的台積電可能受波及，結果台積電除息後不僅未馬上填息反而貼息而下。

台積電拉回也影響到半導體股以及供應鏈。其實台積電一九年大漲超過五五％，幾乎貢獻台股約漲八百點，台積電是護國神山，且擁有的七奈米製程幾乎橫掃整個市場，二○二○年五奈米預期在第二季中將量產，接下來三奈米及二奈米持續以超過一年一四○億美元以上（全球已沒有公司能在晶圓代工做如此大投資）做資本支出，其地位無人可取代。且美國即使將出貨給華為的美國技術含量調降至十％，但基本上主要是對十四奈米以上影響，對於七奈米以下的高階製程影響有限，且華為主要下單在台積電是以高階製程為主，所以台積電隨著全球半導體另一波景氣循環開始，業績還是很有看頭，法人及外資普遍預估該公司二○二○年ＥＰＳ有機會超過十五元以上，二○二一年則看十九元，拉長時間來看，若以三四○元計算，二一年本益比還不到十八倍，台積電其實不算貴。

散熱、ＰＡ、ＰＣＢ、半導體輪漲

最重要是台積電已改成逐季配息，十二月十九日配息二．五元雖貼息，但是二○二○年三月十九日馬上又配息二．五元。所以短線趁著台積電日ＫＤ值拉回，股價自然落底，最先觀察是日ＫＤ值降到低檔；另外也可等一月中下旬法說會後，接下來農曆年後要可能展開除息行情。以此來看，只要確定５Ｇ發展持續進行，其實總統大選、節日假期等影響就不是很大了，就等技術指標落底。（全文未完）

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