稱霸法國！華碩電競筆電市佔近4成　RTX機種獨佔鰲頭

▲華碩電競筆電穩踞法國市場龍頭。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（26）日宣布，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩電競筆電在法國從今年1月~10月間以平均38%的優異市佔獨霸市場龍頭，其中搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡高階機種，更遙遙領先持續蟬聯銷售冠軍。

華碩表示，正呼應華碩電腦全球資深副總裁許祐嘉日前在活動中提及，比起「規格戰」、「價格戰」，ROG玩家共和國更著重環繞在用戶體驗的生態體系(Ecosystem)建置，不僅要跨裝置，更要跨產業、跨場域串聯，致力以兼具創新、高效與高相容性的多元應用。

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▲ROG打造全球首輛體驗卡車。（圖／華碩提供）



華碩指出，ROG法國團隊也從10月起與當地連鎖經銷通路龍頭「Boulanger」合作，打造的全球首輛體驗卡車，不僅在本屆2019巴黎電玩展(Paris Games Week)中霸氣登場，接下來也將陸續在法國境內多個城市驚喜亮相，展開為期四個月的「REJOINS LE ROG TRUCK TOUR」城市巡迴活動。

華碩舉例，體驗卡車主要是讓玩家們在充滿未來感的體驗空間中，能夠近距離感受ROG最新精銳重裝，像是ROG Zephyrus、ROG Strix系列等電競筆電強大多工的剽悍效能。





▲ROG於2019巴黎電玩展打造多款遊戲體驗區及系列活動。（圖／華碩提供）