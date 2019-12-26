英女子搭Uber睡著司機帶她「兜風」　繞超大一圈7千車資變2萬元

▲英國女子搭Uber回老家不小心睡著，醒來發現車費變3倍。（示意圖／pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

居住在英國倫敦的艾希莉（Ashleigh Cooper）日前在下班後，為了快點回到位在吉林漢姆（Gillingham）的老家與家人團聚，所以捨棄火車，直接搭乘Uber回家。而她預計40英里（約64公里）的路程需要花費200英鎊（約新台幣7800元），沒想到當她睡一覺起來，車費竟然多達529英鎊（約新台幣2萬648元）。

根據FOX News報導，27歲的艾希莉日前參加完公司聖誕聚餐後，為了趕快回到家裡和家人團聚，選擇直接搭乘Uber回家，並事先算好大約會花費200英鎊左右。但當她在車上打了一下瞌睡醒來後卻發現，原本40英里的路程，司機卻開了89英里（約143公里），車費甚至飆到529英鎊，令她生氣不已。

艾希莉事後也馬上聯繫Uber的客服，但客服卻花了4天才給她答覆，且公司雖然承認駕駛員行走錯誤的路線，但只給她275英鎊（約新台幣1萬734元）的折扣優惠當作補償，並沒有打算針對這次的錯誤進行退款。

艾希莉表示，她只想要拿回她自己的錢，而不是用這種「下次使用」的補償方式。她也在臉書貼出當天行經路線圖的證據，希望Uber能夠給她一個滿意的解決方式，並表達她對Uber安全上的疑慮，提醒女乘客在單獨搭乘時需要特別小心。

英國倫敦交通局（Transport for London, TfL）已經在11月決定，不再發給Uber營運的許可證，因為在駕駛以及車輛方面，都被查到未達到安全標準。