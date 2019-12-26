東元小金雞東捷資訊上櫃　首日蜜月行情漲逾20%

▲東元集團會長黃茂雄(左五)、董事長邱純枝(左四)與東捷資訊董事長高尚偉(左三)帶領經營團隊進行上櫃掛牌敲鑼儀式。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）今（26）日 以每股42.6元掛牌上櫃，早盤以50.6元開出，盤中最高一度來到51.8元，漲幅逾20%，隨後維持漲幅逾15%左右，順利展開蜜月行情。

東捷資訊主要是因應大數據、物聯網與AI崛起，運用原來在ERP整合規劃的製造業行業專家優勢，以及母公司東元集團累積的跨國企業數位化成功經驗，進而開拓AIoT衍生市場商機，其中在智慧工廠部分，已陸續取得汽車零組件、機械業等指標企業的採用，後勢看好。

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東捷資訊表示，除了協助母公司東元電機全球馬達廠逐步蛻變為智慧工廠，讓交期平均縮短30%，產能利用率提升10%外，更協助總部位於浙江的中國鏡頭大廠整合ERP、MES及產線設備，達到生產進度與品質效率的可視化與即時管理，進而提升其市場競爭力。

東捷資訊指出，同時延伸到AR擴增實境技術的智慧倉儲管理，並已成功協助東元無錫廠將倉管流程從5天減為2天，今年更插旗越南，協助當地台商工廠建構智能戰情中心，讓台灣總部自遠端就能對即時生產狀態一目瞭然，這些都為東捷發展智慧工廠服務奠定良好基礎。

東捷資訊說明，看準台灣中南部製造業新南向市場商機，對於SAP這類具國際視野的ERP系統的需求，東捷資訊結合SAP與策略合作夥伴研華，打造以AI融合IoT的智慧製造解決方案，讓企業可完整掌握工廠生產進度、物料、品質等各面向的製程狀態，提供企業即時決策支援。

展望明年，東捷資訊除立基在ERP的專業服務能量，研發並提供ERP自助服務平台，以會員制按使用次數收費方式，持續拓展ERP業務外，並在智慧工廠發展部分，加碼提供工廠各種設備及模製具的AI維修預測智能派工解決方案，及延伸推廣IoT WMS智慧倉儲管理。

市場法人分析，東捷資訊具有智慧製造領域諸如ERP、MES及WMS等多年產業專家經驗，又結合工業電腦大廠研華硬體優勢，再加上東元的新南向布局契合台商的產線規劃及政府政策，將有助於該公司全球拓展智慧製造市場與市占率，明年營運表現值得期待。