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貿協明年邁入50周年　董座黃志芳提7大拓銷策略佈局全球

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▲▼貿協董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

▲貿協董事長黃志芳（左3）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

面對全球經濟成長趨緩、國際貿易爭端未解等變數，明(2020)年貿協將持續協助業者多元布局，隨著5G、AI、IoT等技術崛起，貿協海內外拓銷活動與內部組織轉型，將朝向「數位化」、「智慧化」邁進，與業者攜手爭取數位時代商機。

外貿協會今（26）日舉辦2020年度記者會，會中貿協董事長黃志芳表示，今年累計1至11月臺灣對美國出口金額較去(2018)年同期成長17.6%，出口規模也創下歷年同期新高，顯示美中貿易戰轉單效應與5G通訊等新興商機已經發酵。目前貿協也設立了「臺美商務交流中心」，作為貿協、AIT、ASOA、AmCham之鏈結平台，結合轉介、協調、研析、諮詢、交流等5大功能，共同推動臺美雙邊貿易與投資。

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針對2020年的規劃，黃志芳則是提出7大全球市場拓銷策略，推動新南向2.0、台美2.0版夥伴關係、台日商設隱形冠軍及第三地合作、中國大陸內需市場、開發中東新商機、經營非洲重點市場、連結全球重點市場龍頭企業。

黃志芳更提到，會想要拓展非洲市場最主要的原因就是，非洲這個地區的市場還尚未被開發，再加上非洲人口多，內需市場也龐大，因此在2020年將會積極拓展埃及、衣索比亞、肯亞及奈及利亞等四個的國家。

▼貿協董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼貿協董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

另外，黃志芳透露，接下來也會積極建立台美雙方貿易關係，目前將持續爭取美國聯邦政府每年高達5,000億美元的採購預算商機。

黃志芳說，貿協自2017年起，已在6個新南向國家舉辦14場臺灣形象展，參展業者超過2,300家次，吸引近30萬人次參觀，進行超過7,000場次洽談，不僅協助業者鏈結當地通路，也完整呈現臺灣兼具產業硬實力與文化軟實力的優質形象。

最後黃志芳也說，對於新南向國家也會是未來的重點目標，明年規劃前往印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷辦理形象展（前兩地為首度辦理），並依各地產業屬性搭配展覽籌組專業拓銷團，深入開發當地商機。
 

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