伊朗醞釀新一波示威前夕「又傳斷網」！當局駁斥：假消息

▲伊朗自從11月爆發反政府示威延燒至今，部分省分25日傳出斷網。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

伊朗11月15日爆發反政府示威，延燒至今。民眾在社群媒體上呼籲，26日發起新一波抗議，因衝突喪生者的家屬也號召舉辦紀念活動，部分地區25日卻再度傳出網路被封鎖、限制。《伊朗勞動新聞社》引述「通訊與資訊科技部」內部人士說法，聲稱「國安當局」下令限制網路，但該部門發言人哈迪安（Jamal Hadian）對此否認，最高國安機構發言人也駁斥這是「假新聞」。

Confirmed: Evidence of mobile internet disruption in parts of #Iran beginning ~6:30 a.m. (03:00 UTC); real-time network data show two distinct drops in connectivity this morning amid reports of regional outages; incident ongoing #Internet4Iran



https://t.co/BNTPP9wEyt pic.twitter.com/1l1ZkLnQKJ — NetBlocks.org (@netblocks) December 25, 2019

綜合BBC、《路透社》報導，伊朗示威者透過社群媒體呼籲26日再上街頭，因抗議活動喪生的家屬也號召舉行悼念活動，許多省分25日卻傳出行動網路中斷的消息。一名來自阿瓦士（Ahvaz）的民眾表示，「我自己檢查了一次，然後詢問朋友，我們的手機網路都斷了。」NGO「網路封鎖」（NetBlocks）推文指出，「伊朗部分地區行動網路被封鎖的證據，實時網路數據顯示，今晨接獲斷網報告的地區，網路連接有2次顯著下降。」

▲▼伊朗示威者22日聚集在首都巴格達（Baghdad）的解放廣場（Tahrir Square）紀念死者，持續表達訴求。（圖／達志影像／美聯社）

根據半官媒《伊朗勞動新聞社》（ILNA），一名「通訊與資訊科技部」內部人士透露，連接海外網站的網路途徑被「國家安全當局」封鎖，範圍包括艾布士省（Alborz）、庫德斯坦（Kurdestan）、贊詹（Zanjan）與法爾斯（Fars）地區。報導提到，「根據消息來源，可能將有更多省分被網路封鎖影響。」

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／路透）

「通訊與資訊科技部」發言人哈迪安在推特上表示，「司法機構或其他相關當局都沒有發布類似命令，假新聞現在正在運作。」國家最高國安機構發言人也駁斥，這根本就是「假新聞」。《伊朗青年記者俱樂部》（YJC）引述3間業者說法，紛紛澄清網路服務沒有被干擾。

伊朗政府11月15日無預警宣布，汽油價格調漲至少50％、定額配給，引發全國性抗議，示威者對於民生議題的擔憂迅速擴展到其他議題，包括訴求更大限度的政治自由。當局責怪外國勢力煽動，11月也曾切斷網路大約1周。美國國務院預估，抗議爆發以來死亡人數超過1000人，國際特赦組織（Amnesty International）預估至少304人，但伊朗政府內部消息人士提供數據指出，死亡人數恐高達1500人，其中包括青少年、婦女、安全部隊與警察。

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