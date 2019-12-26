財訊／行動輔具商機飆速前進　輪轉全世界

文／財訊新聞中心

在高齡化的趨勢下，行動輔具的需求可望增加。台灣廠商有純熟的技術，前景值得期待。《財訊》597期以「台灣強製造，輪轉全世界」為題，分析台廠在行動輔助的商機。

2018年全球行動輔具市場規模為69.2億美元，估計2026年會成長到115.4億美元，2019到2026年的年複合成長率是6.5%。至於台灣，去年3月底，65歲以上人口共331萬人，占總人口14.1%，表示台灣已正式邁入高齡社會，而且預估2026年會進入超高齡社會，也就是占比達到20%。

另外，根據內政部統計，2018年台灣身心障礙人士為117萬人，醫療照護和輔具的需求增加；製造輔具並不是簡單的事，因為必須長期使用，不是設計得漂亮就好，還要禁得起強力撞擊等測試，可信度、可用度等都要符合國際標準。台灣有很多專業人才，是進軍國際市場前一個很好的練兵場，許多醫療器材的國際大廠也都在台灣設有子公司。

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台灣行動輔具有優良的研發設計和製造能量，是出口導向產業，30多年前就因為製造自行車衍生出的技術，切入行動輔具市場，現在則競相發展自有品牌，總出口額在全球名列前茅。

近5年來，電動代步車每年以20%到30%的速度成長。台灣主要的行動輔具製造商，包括康揚、國睦工業、必翔實業、光星骨科、建迪企業、伍氏科技等公司，各有不同的強項。例如生產Karma品牌的康揚，是台灣市占率最高的手動和電動輪椅廠商；生產Merits品牌的國睦，代工和自有品牌的電動輪椅和電動代步車，在全球市場占有一席之地；必翔雖然下市，它的電動代步車在台灣仍有極高 的市占率；光星的電動輪椅在台灣逐漸開展市場；另外機車大廠光陽，也在英國的電動代步車市場拿下高市占率。…(本文節自財訊597期，詳全文)

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