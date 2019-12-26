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財訊／藥師中年轉行　種菜種出新創事業

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／唐復年

中年才由藥師轉行的智耕創新公司執行長黃明發，3年來專注投入全台首見低鉀蔬菜研發。他帶著一群年輕人，不斷調整營養液配方與試種，終於讓萵苣等5種原屬高鉀的蔬菜降低60%的鉀含量，並於2019年5月量產上架，日前更獲得經濟部中小企業創新研究獎。

黃明發畢業於國防醫學院微生物及免疫學研究所，20多年前因緣際會認識了皮膚科名醫黃禎憲。黃的診所遷至台北市師大路後，位於板橋的原址轉型為藥妝館及美膚中心複合式經營形態，黃明發受邀加入經營團隊，成為駐店藥師，一做就是20多年。

黃明發的岳母長期洗腎，不宜攝取過量的鉀離子，他看岳母吃青菜前得先把菜梗及菜葉切得很細，再以清水煮上3~5分鐘，以濾掉當中的鉀離子，不僅營養跟著流失，更讓原本清脆的口感全無。「我看了好心疼，身為藥師卻幫不上忙，有點自責，但也激發我想轉行的念頭。」黃明發於是報考中興大學植物病理系博士班，專心投入低鉀蔬菜研究，希望能解決腎友飲食上的困境。

請繼續往下閱讀...

2017年，黃明發邀請興大實驗室研究助理黃翔瑜、碩士班學生謝欣加入團隊，並報名參加教育部舉辦的創新創業比賽。黃明發回憶說：「那時候很辛苦，實驗室的空間非常小，我們在座位後方架了一小塊白板上，白天另兩人要上課上班，我們只能利用晚上時間，想到什麼立刻寫到白板上，很多創意是從這裡萌芽，那塊白板也是我們的『創業小天地』。」

拿下農業生技獎　廣邀年輕人組創業團隊

研究依兩大方向進行，在實驗室裡研究營養液配方，同時在學校的溫室裡試種，栽培完後就送驗證。黃翔瑜說：「參加比賽要上很多課程，我還有自己的工作，下班後馬上切換到研究比賽模式，時間完全就被填滿了。」而當時已經快接近論文口試的謝欣說：「過程中都在懷疑會做不出來，直到通過檢驗。」

不過，在懷疑中，黃明發的團隊還是勇奪金牌，並代表中興大學參加全國競賽，獲得農業生技組銅獎及最佳人氣獎。團隊再接再厲，2018年4月代表中興大學受邀參與科技部萌芽計畫並獲得補助250萬元；這筆獎金的投入，使得低鉀蔬菜可以大量生產。2018年12月，黃明發與研發團隊創立「智耕創新公司」，並將低鉀蔬菜申請「腎食堂」的註冊商標。…(本文節自財訊597期，詳全文)

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