財訊／通吃美中商機　2020南向新贏家

文／財訊新聞中心

美中貿易戰打打停停，國際品牌大廠將製造基地移出中國，中階製造往東南亞南遷。目前在東南亞已擁有龐大產能的台廠，誰最有機會成為通吃美中商機的南向新贏家？

《財訊》597期「南向新贏家」專題，分析在製造業遷移潮下的產業新局與投資機會。

製造供應鏈回台十分樂觀，台商製造業移出中國的趨勢不變，其中高階製造回台設廠生產，中階產品移往東南亞，仍是未來趨勢。美中貿易戰短期雖然和緩，但美國阻止中國崛起的策略要改變並不

容易。過去10年，需要大量人力資源的鞋業寶成與豐泰，以及紡織業儒鴻，聚陽等龍頭廠商，早就把供應鏈移到東南亞，生產基地朝越南、印尼布局。和碩集團董事長童子賢也表示，製造業分散到東南亞國家已經是趨勢，未來將採「產能分散、短鏈供應、長鏈管理」，是台商未來得面對全球供應鏈變革的挑戰。

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過去台商銷售到美國的產品，約有42%的比率在中國生產製造，在東南亞製造的比率不高，其中馬來西亞比率約3.3%，印尼、越南、泰國生產的比率都不到2%；但美中貿易戰後，未來中國製造輸美的比率必然大幅下降，東南亞製造的比重一定會大幅增加，因此擁有東南亞產能供應鏈的廠商，將受惠這波製造業南遷的潮流。

雖然經濟部指出，台商回台投資已突破7000億元，不過，新設的工廠，要正式完工出貨至少要耗時兩年。因此在這波製造業南遷的潮流下，目前在東南亞擁有龐大產能的製造業者，在新設產能尚未大量開出時，空窗期將首先受惠，將會是2020年掌握美中商機的新贏家。

自從美中貿易戰後，不少國際大客戶都積極到金寶的東南亞工廠考察，將生產基地移到東南亞是大家的共識，只是各家速度不同。

美中貿易戰後，重慶筆電出貨數量大幅降低。據悉，惠普、戴爾近期在中國江蘇、重慶等地委託生產的筆電部分產能，已遷移至東南亞等地，外移的比重約2至3成，轉移地點包括泰國、越南和菲律賓，台廠有機會搶先取得新商機，值得投資人留意。…(本文節自財訊597期，詳全文)

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