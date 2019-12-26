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普丁敵人「家中遭擄走」帶到北極當兵　手機沒收上廁所也被監視

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▲▼2017年一場集會中，俄羅斯執法官員試圖拘留反貪腐基金會（FBK）專案經理謝維迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）。（圖／路透）

▲2017年一場集會中，俄羅斯執法官員試圖拘留謝維迪諾夫。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）表示，他的夥伴謝維迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）23日在位於莫斯科的家中遭軍方強行擄走，帶到北極地區服兵役。納瓦爾尼指責當局綁架已經免除兵役的謝維迪諾夫；不過一名軍方官員則說，是該名男子逃避兵役。

《英國廣播公司》（BBC）報導，謝維迪諾夫23日在家中遭俄羅斯軍方帶走，飛行2000公里後，抵達氣候嚴峻的新地島（Novaya Zemlya）。他被強行送到北極地區充軍時，正好擔任納瓦爾尼反貪腐基金會（FBK）的專案經理。

所有年齡位於18歲到27歲的俄羅斯男子，都必須服12個月兵役，但可以因為醫療與其他因素而接受豁免。納瓦爾尼控訴政府綁架他的成員，謝維迪諾夫已被免除兵役。然而，一名軍官卻表示這名男子逃避兵役。

針對謝維迪諾夫以醫療為由對徵兵所提出的上訴，遭到莫斯科一家法院23日駁回。當晚，他被從公寓帶走，手機也沒有回應；反貪腐基金會通報他失蹤的消息。

根據納瓦爾尼說法，謝維迪諾夫25日試圖借手機求救，他說自己被帶到33防空導彈團的一處基地；該單位的總部位於新地島。過程中，他不斷受到監視，一名男子被指派跟著他，連上廁所時也不放過，此外，他的手機也被沒收。

納瓦爾尼表示，謝維迪諾夫的律師將採取行動，因為這名活動人士是遭到綁架，且被非法拘留。納瓦爾尼還說，他的夥伴罹患已登記在名單上的疾病，能夠免除兵役。不過，莫斯科副軍事長官洛克特夫（Maxim Loktev）告訴《俄塔社》，謝維迪諾夫長期逃避兵役，此次行為是合法徵召。

報導指出，謝維迪諾夫除了擔任專案經理，也是納瓦爾尼YouTube直播頻道的主持人。去年，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）再次當選，反對派領袖原本試圖競選總統，謝維迪諾夫擔任的就是其競選團隊的新聞秘書。

俄羅斯司法部10月才宣布FBK為「國外機構」，以此理由更有機會進行更多審查。據了解，納瓦爾尼是俄羅斯最知名的反對派人物，展開十多年反貪腐活動，並嚴厲批評普丁的治理政策。

 
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