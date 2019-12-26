中橡斥資上億打造全台首座碳黑研發中心　「黑金」產業鏈成形搶攻循環經濟

▲國際中橡董事長辜公怡表示，中橡斥資上億元於高雄打造全台第一座碳黑研發中心，期望拓展臺灣在碳黑領域上更多面向的應用，搶攻循環經濟大商機。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台泥集團旗下國際中橡打造「黑金」產業鏈邁開大步！國際中橡董事長辜公怡今（26）日表示，斥資上億元於高雄打造全台第一座碳黑研發中心，期望拓展臺灣在碳黑領域上更多面向的應用，聚焦開發黑金經濟產業鏈，搶攻循環經濟大商機。

中橡為台灣唯一碳黑製造公司，近年積極佈局環保及國際化的多角化經營，研發團隊持續開發節能轎車低滾阻輪胎、高潔淨橡膠製品、纖維級塑料以及高染色級塑料的應用，目前碳黑年產能約79萬噸，在國內碳黑市場的市占率約達六成。

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國際中橡今天舉行碳黑研發中心落成典禮，邀請高雄市經濟發展局長伏和中、經濟部工業局林園工業區服務中心主任簡守防及組長董文仁、寶潤營造總經理蕭吉峯、正新集團副總經理林鴻瑜、建大工業經理李宗勳、南港輪胎經理王家濡、華豐橡膠課長林文揚等貴賓與會觀禮。

中橡董事長辜公怡表示，中橡在碳黑領域中深耕超過四十年，服務許多輪胎大廠及橡膠製品廠商，透過技術交流，共同合作開發出高附加價值的碳黑產品，如高耐磨低滾阻輪胎碳黑、超潔淨橡膠製品碳黑等。

在需求多變的市場趨勢下，不同領域的產業追求升級轉型，對碳黑的性能需求也更加嚴謹，期望藉由研發中心的成立，可以開發更廣泛的碳黑應用，研究各式新型的碳黑產品，來帶動中橡本身、甚至是協助臺灣整體產業鏈的成長。

中橡總經理黃柏松指出，碳黑研發中心內有41位專家組成的研發技術團隊，專長背景涵蓋化學、化工、材料、機械、電機、土木等領域，將為中橡集團建立創新產品的自主開發能力，搭建起與客戶應用間的技術服務平台，協助生產提升製程效率。

法人表示，今年煤焦油報價維持高檔，支撐碳煙N220每噸報價維持人民幣7,500元，而印度廠將分三階段擴產使年產能將達45萬噸，也可供應附近三、四家國際輪胎建廠；另外，中橡也在歐美等地覓地，籌建年產能15萬噸新廠，均可望挹注集團營運表現。