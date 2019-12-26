宅男、宅女注意！遊戲幣、寶物銷售6800萬　遭補稅加罰480多萬元

▲有個人賣家透過8591寶物交易網進行遊戲幣交易營業，卻沒有設稅籍、繳營業稅遭到補稅加罰鍰。（圖／翻攝8591寶物交易網）

記者吳靜君／台北報導

財政部北區國稅局表示，近期有發現個人賣家，透過網路交易平台或虛擬寶物平台等，因為達到銷售門檻未繳營業稅，遭國稅局處分。國稅局提醒，遊戲玩家透過網路平台買賣遊戲幣或虛擬寶物營利，卻沒有設稅籍、繳交營業稅，是會被補稅與罰鍰，所以請玩家們多多留意。

根據國稅局查，有個人賣家透過「8591寶物交易平台」銷售遊戲幣或虛擬寶物從事網路交易，營運初期扣除自用外，因銷售額未達辦理稅籍登記門檻（因為只有買賣虛擬貨幣，屬於勞務，月銷售額達4萬元以上）所以就沒有辦理稅籍登記。該個人玩家每月的銷售額達到了460萬元，營業13個月的銷售額就達到6800多萬，也未繳交營業稅經稽徵機關查獲，除補徵營業稅324萬元之外，還加處罰162萬元，共計486萬元。

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北區國稅局表示，近年台灣的手機遊戲正夯，甚至去年台灣手機遊戲收入排名是全球第五，顯示台灣的遊戲玩家消費實力，部分民眾看好遊戲商機，透過網路平台以營利為目的，採進、銷貨方式銷售遊戲幣及虛擬寶物，卻因不懂法令而未辦理稅籍登記擅自營業，或短漏報銷售額遭到查獲補稅，並遭罰鍰。

現在較為熱門有交易星城幣等，甚至有些玩家還有將遊戲幣進行現金買賣等，而較為知名的交易平台則有8591寶物交易網等平台。根據統計，今年前11月遊戲玩家遊戲交易未辦理稅籍登記、未繳營業稅遭查到的案件有470件，稅額有9707萬元、罰鍰有9673萬元；以辦理稅籍登記但未繳營業稅有630件，未繳營業稅稅額有7089萬元、補稅金額5478萬元。