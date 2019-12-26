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路透：京東物流部門明年要海外IPO　金額達30200億元

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▲京東物流　JD.com。（圖／路透社）

▲京東物流為中國倉儲業的最大公司之一。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

路透社報導，中國大陸電商二哥京東（JD.com）的物流部門為了海外首次公開募股（IPO），已與銀行進行初步討論，預估籌資80億至100億美元（約新台幣2416億至3020億元），可能明（2020）年下半年上市。

知情人士稱，京東物流的估值至少為300億美元（約新台幣9060億元），該部門預計將在明年第二季進行首次公開募股，並將把這筆資金用於倉庫擴張和潛在的收購。

請繼續往下閱讀...

知情人士表示，京東可能於香港或紐約IPO，目前時間表和地點尚未完全確認，且發行量也還有變數。

京東於2017年將物流部門獨立，向第三方公司開放交付和倉儲服務。該部門於2018年從高瓴資本集團（Hillhouse Capital Group）、紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）、騰訊控股（Tencent）、招商局集團和中國人壽等投資者，共籌集了25億美元（約新台幣755億元）的資金。

募集資金後，該公司的估值約達到135億美元（約新台幣4077億元）；截至9月30日，京東物流有650多個倉庫在運作，總面積約為1600萬平方公尺，就倉儲業而言，是在中國大陸領先的公司之一。
 

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