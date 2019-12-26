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Uber創辦人卡蘭尼克出清股票走人　拿走755億就此退出董事會

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▲▼Travis Kalanick　特拉維斯・卡拉尼克。（圖／路透社）

▲Uber聯合創辦人Travis Kalanick(右)正式卸下Uber董事。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

CNBC 報導，Uber前執行長卡蘭尼克（Travis Kalanick）將於12月31日卸任董事，徹底與Uber斷絕關係。自從上個月Uber的股票閉鎖期到期以來，他已經出清了10年間擁有的Uber股票，最新的公開文件顯示，他變現取得的現金高達約25億美元（約新台幣755億元）。

Uber週二發表一份聲明，指出現年43歲的卡蘭尼克將專注於他的新事業和慈善事業。卡蘭尼克另外創立了新事業「CloudKitchens」，為一共享廚房概念，專門為外送餐廳提供租賃的廚房空間。

請繼續往下閱讀...

Uber沒有透露卡蘭尼克的董事席位會由誰遞補。Uber的發言人表示：「我們有很好的董事候選人，可以在適當的時候提出來。」

Uber是在2017免除卡蘭尼克的執行長職位，原因是擔心他會為公司帶來不健康的工作環境，但他仍然留在董事會。今年11月，Uber的股票閉鎖期到期，卡蘭尼克就開始一路出脫股票，終於全部出清，退出董事會，正式與自己創辦的公司斷絕關係。

不過，他並非一無所得，一舉帶走了超過7百億元的豐厚現金回饋。

▲▼Dara Khosrowshahi　Uber。（圖／路透社）

▲Uber現任執行長Dara Khosrowshahi。（圖／路透社）

Uber現任執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在新聞稿中表示：「非常感謝Travis在建設Uber時的遠見和努力。」科斯羅薩西也表示，卡蘭尼克一直是扮演著Uber支持者的腳色，雖然他對Uber在業務上有不同意見，但總是與公司前進的方向保持一致。

卡蘭尼克在新聞稿中表示：「在過去的10年中，Uber一直是我生活的一部分，樂見在這個尾聲看到公司的上市；對我來說，專注於我目前的事業和慈善事業似乎才是正確的時機。我為Uber取得的成就感到自豪，我將繼續在場外為它的未來歡呼。我要感謝董事會、Dara以及整個Uber團隊，為提升Uber的使命所做的一切努力。」

美國時間週二，Uber股市收盤小漲0.36％，收在30.44美元。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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