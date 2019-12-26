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8歲弟驟然喪母…聖誕節寫信到天堂「妳回來我會乖乖吃花椰菜」網落淚

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▲▼男童、男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 8歲男童驟然喪母，承受龐大的悲傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多家庭會在聖誕節團聚慶祝，但英國一名母親幾個月前中風猝逝，一家人再也無法團圓。她年僅8歲的兒子哈利（Harry）在聖誕節寫了一封令人感動又心碎的信，向在天上的媽媽說道，他再也不會是從前那個「快樂哈利」了；更向媽媽保證，如果她回到他身邊，就會乖乖吃花椰菜和打掃房間。

哈利的母親凱莉（Kerrie）3月突然中風離世，享年34歲。哈利的父親里奇（Rich）說明，兒子驟然喪母後幾乎不開口說話，開始在學校胡作非為。諮商師建議哈利，如果不知如何表達自己的情緒，寫下來會容易一些。於是他選擇寫下這封信，告訴媽媽他的感受。

哈利寫完信後向爸爸問道，媽媽是否能夠看到。里奇回答，天使會將信帶走，好讓媽媽在天堂裡讀信，但必須把信放在戶外，天使才能找到。哈利便在信封上寫下，「有人要我寫信給2019年我關心的人，所以我寫信給我媽媽，但她在3月過世了。也許它（信）能夠找到往天堂的路」，蓋上印章後放在公園長椅上。

哈利在信中和母親分享自己如何在足球比賽中拿下最佳球員、有多懷念母親每星期天晚上做的晚餐，「儘管妳不會回應，我有時候還是在晚上和妳說話，真希望妳會回應。如果妳回來，我會把花椰菜和豆芽都吃光、會打掃房間，不會頂嘴，會幫妳做所有事情。我還是每天都會哭，但不會跟任何人說。」

這封信被放在公園長椅上後不到一天就消失不見，里奇以為是有小孩拿走、被風吹走或是被清潔工清理掉了，沒想到會在網路上看到。原來是陌生人撿走這封信，讀完後深受感動，上網分享後打動許多網友。里奇表示，「這是幫助哈利克服困難的方式，沒想到這會感動這麼多人，讓我很高興。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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