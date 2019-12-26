至少16死！巴逢颱風襲菲律賓毀百棟房屋　聖誕節淪惡夢

▲ 巴逢颱風的強風豪雨帶來嚴重災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球歡慶聖誕節之際，菲律賓中部遭颱風巴逢（Phanfone）重創。該國救難官員25日表示，颱風帶來的強風豪雨摧毀房屋、中斷電力，造成至少16人死亡。颱風也打破大批民眾的佳節計畫，導致當地居民與前來遊玩的旅客被困。

根據《路透社》，巴逢颱風24日在菲國東部薩馬島登陸，最大持續風速達每小時120公里，最大陣風時速達150公里，橫掃兩座小島，今天清晨約在巴拉望西北方155公里處，稍稍放緩速度往西北偏西移動。

受到颱風影響，157艘船及逾2萬名乘客被迫滯留港口，還有60個國內航班被取消。當地媒體指出，颱風路徑上有100棟房屋一夜之間被毀。救難官員說明，中部地區至少有16人死亡，維薩亞斯群島東部地區有4000多人被疏散。

塔納萬居民辛科（Paul Cinco）表示，「這當然讓我們很難過，因為今天是聖誕節，感覺卻一點也不像聖誕節，但幸運的是我們很安全，沒有傷亡。」

警方指出，大雨造成巴拉生鎮（Balasan）附近溪水氾濫，住在茅屋的1名父親、3名子女及2名親戚遭大水沖走失蹤。根據當地居民上傳的照片，各地都有房屋被毀、公車泡水、樹枝和鐵皮散落滿地。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。