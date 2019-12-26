電子地圖業者Here將30%股權賣給NTT、三菱　鎖定交通壅塞問題、拓展亞太市場

▲Here引進三菱集團（Mitsubishi）和日本電信龍頭NTT入股，有望擴展亞太地區業務。（圖／翻攝自Here官網）

記者陳心怡／綜合報導

數位地圖服務供應商Here Technologies日前宣布，日本三菱集團（Mitsubishi）和日本電信龍頭NTT將聯合收購該公司30%的股權，有望用於提升三菱汽車供應鏈效率的服務，並擴大Here在亞太區的業務，預計明年上半年完成交易。

Here前身是Nokia的電子地圖與地理服務部門，2015年Nokia以31億美元價格將這個部門賣給了奧迪、BMW和賓士母公司戴姆勒，並改名為Here。2016年，Here還獲騰訊、地圖業者四維圖新（NavInfo）、新加坡政府投資公司GIC，又入股10％。

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三菱集團（Mitsubishi）和日本電信龍頭NTT入股後，奧迪、BMW和賓士母公司戴姆勒的持股將從25％降至18％以下。

Here執行長奧貝克（Edzard J.C. Overbeek）表示，三菱和NTT的投資意味著Here的股東基礎正在多元化拓展，不再局限於汽車行業。三菱和NTT也宣稱，二者將與Here合作開發解決道路堵塞和供應鏈效率等問題，也能幫助Here在亞太地區的業務拓張。

目前Here在全球56國有據點，員工數超過9,000人，其產品除了提供車廠使用，還為物流車隊、保險業者所用。