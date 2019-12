正妹護士吹熄蠟燭…不慎「點燃一頭金髮」　尖叫衝出門求救

▲女子吹熄蠟燭時不慎燒到頭髮。(圖/取自免費圖庫pexels)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名護理師某天在家中餐廳準備吹熄蠟燭時,結果不慎燒到一頭金色長髮,火焰也迅速蔓延,她立刻衝進浴室泡在冰水中,再請鄰居幫忙叫救護車。醫院表示,她的頭、臉頰和脖子上都有二至三度灼傷,所幸沒有造成生命危險,目前已返家休養。

現年25歲的費爾芭絲(Emily Fairbrass)是一名獸醫院的護理師,本月初時,她低頭準備吹熄餐廳蠟燭時,燭火不慎燒到她一頭進色長髮,並且迅速延燒到她的臉和脖子,痛得她立刻衝進浴室泡冷水,再跑到鄰居家請他們打電話幫忙叫救護車。抵達醫院後,費爾芭絲立刻被轉入燒燙傷病房,醫生說她的頭、臉頰和脖子上都有二至三度灼傷。

Veterinary nurse left with third-degree burns after head caught fire when she blew out candle. https://t.co/F4HJ1ztier