正妹護士吹熄蠟燭…不慎「點燃一頭金髮」　尖叫衝出門求救

▲女子吹熄蠟燭時不慎燒到頭髮。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名護理師某天在家中餐廳準備吹熄蠟燭時，結果不慎燒到一頭金色長髮，火焰也迅速蔓延，她立刻衝進浴室泡在冰水中，再請鄰居幫忙叫救護車。醫院表示，她的頭、臉頰和脖子上都有二至三度灼傷，所幸沒有造成生命危險，目前已返家休養。

現年25歲的費爾芭絲（Emily Fairbrass）是一名獸醫院的護理師，本月初時，她低頭準備吹熄餐廳蠟燭時，燭火不慎燒到她一頭進色長髮，並且迅速延燒到她的臉和脖子，痛得她立刻衝進浴室泡冷水，再跑到鄰居家請他們打電話幫忙叫救護車。抵達醫院後，費爾芭絲立刻被轉入燒燙傷病房，醫生說她的頭、臉頰和脖子上都有二至三度灼傷。

Veterinary nurse left with third-degree burns after head caught fire when she blew out candle. https://t.co/F4HJ1ztier — The Sun (@TheSun) December 24, 2019

費爾芭絲回想起當時的狀況，她直說是鄰居救了她的命，「事情發生得太突然了，我沒想到只是吹熄滅一根蠟燭會發生這種事。」費爾芭絲說，救護車跟消防車很快就抵達，她的家被團團包圍，「我非常感謝大家，當時我只是不停的尖叫，大喊著我的頭髮，因為這一頭金髮是我唯一喜歡自己的地方。」

目前費爾芭絲已出院回家休養，不過要等傷口恢復、頭髮完全長回來，還必須等上好一段時間。費爾芭絲表示，儘管現在對蠟燭還有一點陰影，不過這也教會她，不論是多熟悉的危險物品，使用時還是要非常小心。