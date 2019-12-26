民進黨力拼《反滲透法》過關　日媒：蔡英文若連任歸因於北京

▲蔡英文希望《反滲透法》能在立院得到充分討論。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文25日在辯論會上指出，與其各方爭辯是否要有《反滲透法》，不如讓它能夠在立法院中得到討論。《日本經濟新聞》指出，在民進黨佔有立院多數席次的狀況下，該法很有可能在年底通過，並指出這完全是針對北京的宣傳活動而來，「如果蔡英文如期連任，這很大的程度必須歸因於中國大陸因素，以及香港的示威。」

《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review）指出，蔡英文急於在2020年1月11日前通過《反滲透法》，將利用中國大陸資金贊助的政治活動定為刑事犯罪，試圖阻止北京當局對這個「自治民主島嶼」的影響。報導提到，蔡英文和所屬的民進黨，將自身當作年輕選民的保護者，可以抵禦來自北京的野心。

文中提到，中國大陸國家主席習近平對「和平統一」的呼籲，加上香港近半年來的抗爭活動，都成「一國兩制」的反面教材，提升了蔡英文的支持度。

美國聖母大學（University of Notre Dame）劉氏亞洲研究學院（Liu Institute for Asia & Asian Affairs）學者金恩（Sean King）表示，「如果蔡英文如期連任，這很大的程度必須歸因於中國大陸因素，以及香港的示威。」尤其身分認同的問題，讓蔡英文與民進黨獲得更多信任。

除此之外，美國也公開表達對北京可能干預台灣大選的擔憂。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）11月時表示，美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段決定台灣未來的行為，「我們知道中國大陸正透過各種方式對台灣施壓，當然這些都會讓我們對台灣的民主進程感到擔憂。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則批評，北京從未干預台灣大選，民進黨通過修法等手段不斷進行政治操弄、煽動兩岸敵意、限縮打壓兩岸正常交流交往，「實際上已經造成台灣民眾，特別是台商台生人心惶惶、草木皆兵，在台灣社會造成了『綠色恐怖』。」

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