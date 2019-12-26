華府罕見召回！美駐尚比亞大使猛批同性判決　直言：別假裝友好

▲美國駐尚比亞大使富特（Daniel Foote）。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Embassy Zambia）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院26日緊急召回駐尚比亞大使富特（Daniel Foote），因為他公開批評該國對同性戀的判決，以及政府官員的貪腐。尚比亞總統也寫信提出抗議，要求美國撤回富特。CNN則指出，召回在外「替美國價值觀辯護」的外交大使非常不尋常。

富特在本月初批評尚比亞將同性戀比擬為人獸戀，因為在此之前，有兩名尚比亞青年因同性戀行為被判處15年徒刑。因為尚比亞是傳統保守的基督教國家，所以在該國同性戀是非法的。此言一出後，富特就招來當地居民「惡毒和仇恨」的指責，他也對此感到相當震驚，不過CNN也認為，一位外交官發表如此嚴厲的批評非常不尋常。

富特25日發出聲明，抨擊尚比亞政府官員「竊取數百萬美元的公共資金」，並在記者會上指出，他在任職的兩年中，盡力想改善美國與尚比亞的關係，但效益甚微，「讓我們停止兩國溫暖友好的假象，尚比亞政府只希望他國外交官能夠順從，打開錢包，閉上嘴巴。」

CNN指出，目前美國每年提供5億美元「無須償還」的援助金給尚比亞。

尚比亞總統府新聞助理齊帕姆佩（Isaac Chipampe）表示，總統倫古（Edgar Lungu）已經向華府遞交信件，希望能夠將富特召回，目前正在等待美方回應，「我們不希望這樣的人繼續待在這裡。」