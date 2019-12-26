台北晶華斥資8千萬換新裝　ROBIN’S Grill升級吸客目標營收成長一成

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過二個月封館、斥資近8000萬元更改設計及動線，ROBIN’S Grill本月 25日重新開幕，目標營收可望成長一成。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

為在高檔牛排市場維持領導品牌地位，立足市場近30年的台北晶華酒店ROBIN’S Grill今年全面換裝，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過二個月封館、斥資近8000萬元更改設計及動線，煥然一新的牛排館25日重新開幕，目標營收可望成長一成，亦為競爭激烈的牛排市場掀起新一波戰火。

ROBIN’S Grill的前身為「Steak House牛排屋」，1990年與飯店同時開幕，承襲香港麗晶酒店概念進行營運，是掀起飯店業與企業集團投資高檔牛排館熱潮的開路先鋒，其後如台北國賓飯店A CUT及國際品牌紛紛插旗，目前台北都會高檔牛排館已超過30家，競爭相當激烈。

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▲台北晶華酒店ROBIN’S Grill率全台之先使用美國安格斯黑牛牛肉，不標榜乾式熟成牛肉而以美式直火碳烤進行料理。（圖／晶華提供）

吳偉正表示，ROBIN’S Grill稱霸市場至今，期間締造許多唯一與第一，包括是業界首間使用資深外場員工名字命名的五星級餐廳，率全台之先使用美國安格斯黑牛牛肉，不標榜乾式熟成牛肉而以美式直火碳烤進行料理，並首創自助式沙拉吧與甜點吧經典服務，掀起市場風潮。

在硬體方面，晶華邀請日籍空間設計大師—橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)負責，除了將餐廳招牌的沙拉吧與甜點吧的動線擴大、分別獨立外，更增加了酒吧吧檯的設置、並凸顯出直火炭烤廚房的能見度；軟體服務部分則延續品牌一直以來的精神與堅持，誠懇傳遞「Robin's Guest, Robin's Friend」的理念。

▲立足市場近30年的台北晶華酒店ROBIN’S Grill全面換裝，12月25日正式重新開幕，邀請日籍空間設計大師—橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)負責設計，特別將餐廳招牌的沙拉吧與甜點吧的動線擴大、分別獨立。（圖／晶華提供）

「ROBIN’S立足市場30年，在人、事、物個方面都造就了許多『變與不變』之間的傳承與蛻變，在空間與菜色與時俱進的同時，餐廳一貫從款待出發的服務理念，才是我們凝聚消費者支持的重點。」吳偉正說。

展望後市，吳偉正表示，台北晶華酒店旗下餐飲今年表現俱佳，扣除部分餐廳改裝因素，整體營收較去年同期成長4000萬元至5000萬元，其中ROBIN’S Grill、栢麗廳、泰市場、晶華軒等年營收均突破億元大關，而宴會及零售業務亦有所成長，加上客房、麗晶精品將在明年陸續調整與改裝完工，挹注業績成長可期。

依據財報，晶華國際酒店集團第三季稅後淨利為2.94億元，年增22.9 4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，累計前三季稅後淨利為10.47億元，年增1.6％，每股稅後盈餘（EPS）達8.03元，優於去年同期。