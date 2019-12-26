　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台北晶華斥資8千萬換新裝　ROBIN’S Grill升級吸客目標營收成長一成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過二個月封館、斥資近8000萬元更改設計及動線，ROBIN’S Grill本月 25日重新開幕，目標營收可望成長一成。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過二個月封館、斥資近8000萬元更改設計及動線，ROBIN’S Grill本月 25日重新開幕，目標營收可望成長一成。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

為在高檔牛排市場維持領導品牌地位，立足市場近30年的台北晶華酒店ROBIN’S Grill今年全面換裝，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過二個月封館、斥資近8000萬元更改設計及動線，煥然一新的牛排館25日重新開幕，目標營收可望成長一成，亦為競爭激烈的牛排市場掀起新一波戰火。

ROBIN’S Grill的前身為「Steak House牛排屋」，1990年與飯店同時開幕，承襲香港麗晶酒店概念進行營運，是掀起飯店業與企業集團投資高檔牛排館熱潮的開路先鋒，其後如台北國賓飯店A CUT及國際品牌紛紛插旗，目前台北都會高檔牛排館已超過30家，競爭相當激烈。

請繼續往下閱讀...

▲台北晶華酒店ROBIN’S Grill率全台之先使用美國安格斯黑牛牛肉，不標榜乾式熟成牛肉而以美式直火碳烤進行料理。（圖／晶華提供）（圖／晶華提供）

▲台北晶華酒店ROBIN’S Grill率全台之先使用美國安格斯黑牛牛肉，不標榜乾式熟成牛肉而以美式直火碳烤進行料理。（圖／晶華提供）

吳偉正表示，ROBIN’S Grill稱霸市場至今，期間締造許多唯一與第一，包括是業界首間使用資深外場員工名字命名的五星級餐廳，率全台之先使用美國安格斯黑牛牛肉，不標榜乾式熟成牛肉而以美式直火碳烤進行料理，並首創自助式沙拉吧與甜點吧經典服務，掀起市場風潮。

在硬體方面，晶華邀請日籍空間設計大師—橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)負責，除了將餐廳招牌的沙拉吧與甜點吧的動線擴大、分別獨立外，更增加了酒吧吧檯的設置、並凸顯出直火炭烤廚房的能見度；軟體服務部分則延續品牌一直以來的精神與堅持，誠懇傳遞「Robin's Guest, Robin's Friend」的理念。

▲立足市場近30年的台北晶華酒店ROBIN’S Grill全面換裝，12月25日正式重新開幕。（圖／晶華提供）（圖／晶華提供）

▲立足市場近30年的台北晶華酒店ROBIN’S Grill全面換裝，12月25日正式重新開幕，邀請日籍空間設計大師—橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)負責設計，特別將餐廳招牌的沙拉吧與甜點吧的動線擴大、分別獨立。（圖／晶華提供）

「ROBIN’S立足市場30年，在人、事、物個方面都造就了許多『變與不變』之間的傳承與蛻變，在空間與菜色與時俱進的同時，餐廳一貫從款待出發的服務理念，才是我們凝聚消費者支持的重點。」吳偉正說。

展望後市，吳偉正表示，台北晶華酒店旗下餐飲今年表現俱佳，扣除部分餐廳改裝因素，整體營收較去年同期成長4000萬元至5000萬元，其中ROBIN’S Grill、栢麗廳、泰市場、晶華軒等年營收均突破億元大關，而宴會及零售業務亦有所成長，加上客房、麗晶精品將在明年陸續調整與改裝完工，挹注業績成長可期。

依據財報，晶華國際酒店集團第三季稅後淨利為2.94億元，年增22.9 4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，累計前三季稅後淨利為10.47億元，年增1.6％，每股稅後盈餘（EPS）達8.03元，優於去年同期。

ET快訊
搶劫連帶殺光一家四口　日本今「執行死刑」處決中國學生
快領年終慘遭公司「無故解雇」　他買彩券中4千萬樂歪：悲劇秒變
調查局電眼正妹「美過鄉民女神」！人生勝利組經歷起底..8年前
3萬「罷韓」連署書送中選會！民團列5大罷免理由：挽救高雄市政
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

瓦城新品牌泰式燒烤落腳信義遠百　挹注年末營收攀漲

中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

台灣中油前11月盈餘384億元　年終上看4.4個月

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

航空微利時代服務力大比拚　長榮航導入AI「客服零時差」吸客

中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

中橡斥資上億打造全台首座碳黑研發中心　「黑金」產業鏈成形搶攻循環經濟

宅男、宅女注意！遊戲幣、寶物銷售6800萬　遭補稅加罰480多萬元

哈日族衝了！日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

新台幣早盤強彈逾1角！　最高來到30.102元兌1美元

促參成績單！台北蟬聯3年招商王　高雄成績大幅下滑

台股高檔震盪　開盤上漲10點開12,018點

台北晶華斥資8千萬換新裝　ROBIN’S Grill升級吸客目標營收成長一成

美股耶誕節休市 　台指期開盤上揚20點

東森百億投資林口國際媒體園區　力拚2024集團營收突破1300億

永豐金控告張晋源協助賤賣美國子行、背信　今日首度開庭

前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

綠議員護航卡神？柯文哲被逼問尷尬沉默⋯崩潰喊：我又不能說忘記了

黃怡碧、黃嵩立／身心障礙者在監：服刑更辛苦、教化更難得

民進黨力拼《反滲透法》過關　日媒：蔡英文若連任歸因於北京

上班族「久坐」傷身又傷心！研究：坐越久「情緒低落」越明顯

竹中竹女模擬投票！2020「第三勢力」狂電藍綠　網推爆：高智商就是不一樣

你對Siri、Alexa說私密話都被記錄建檔！她拿時薪360聽打：有人想買成人玩具

女童遭4度性侵向老師訴苦　鬼父辯「她看A片幻想的」遭起訴

競選活動嗨一半！加薩走廊射出火箭攻擊　以色列總統「被帶進防空洞避難」

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

財經熱門新聞

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

哈日族衝了！日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

東森百億投資林口國際媒體園區　力拚2024集團營收突破1300億

國票金現金殖利率　明年有望5%以上

聖誕大禮！鴻海發放分紅76.62億元　每位員工平均領183萬元

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

元大高股息ETF受益人數逾17萬人

明年基本工資漲、中小企業需特約醫護入廠　勞動新制讓你一次看

中國信託躋身全球150大銀行

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

和泰汽車與Garmin擬合資設新公司　公平會點頭通過

新台幣早盤強彈逾1角！　最高來到30.102元兌1美元

基本生活費調高　2子女就讀大學的4口之家多扣抵1.6萬元

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

更多熱門

相關新聞

晶華ROBIN’S牛排館12/25重新開幕

晶華ROBIN’S牛排館12/25重新開幕

經過近兩個月的改裝工程，位於晶華酒店二樓的ROBIN’S Grill在12月25日重新開幕，除了將沙拉吧與甜點吧的動線擴大獨立，增加了酒吧吧檯的設置，開幕之初還推出重60盎司、厚約5公分的美國極黑牛戰斧牛排、26盎司的美國極黑牛單人戰斧牛排和35盎司的美國頂級帶骨肋眼牛排。

跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

五星飯店用過期食材　圓山遭罰6萬元

五星飯店用過期食材　圓山遭罰6萬元

晶華30週年送百名免費吃栢麗廳

晶華30週年送百名免費吃栢麗廳

晶華攜手舊振南季季推創意甜點　打造精品美食聚落搶攻高端客

晶華攜手舊振南季季推創意甜點　打造精品美食聚落搶攻高端客

關鍵字：

晶華吳偉正ROBIN’S Grill

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

台南女驚見「趴躺浮屍」！網：要穿吉利服啦

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

即／拆幽靈船失蹤　潛水員找到了

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面