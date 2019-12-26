促參成績單！台北蟬聯3年招商王　高雄成績大幅下滑

▲台北市長柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部促參司公布今年民間參與公共建設成績，整體而言今年前11月的促參案件已經達到86件，簽約金額有892億元，若加計台北信義行政中心等招標案件，今年全年簽約案件可望突破千億元。根據統計，台北市前11月招商案件有10件，簽約金額已經破百億元，加計12月已經簽約的大案，今年妥妥拿下連續第3座招商王的寶座。

依據六都的成績來看，今年前11月台北市的促參案件有10件，簽約金額已經達到105億元，如果加計信義行政中心、雙子星案件等，台北市穩穩拿下今年的招商王地位，這也是2017年以來，連續3年拿下招商王的地位。

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而居次的這次卻換人了，台中市今年也有許多案件，像是清水設定地上權、北屯區溝背段設定地上權將吸引好市多（Costco）進駐等，今年前11月9件，簽約金額85.9億元居次，預計12月也還有招標案件算入，拿下第2名。

第三名則是新北市有16件、簽約金額22.7億元、第4名則是高雄市有4件，簽約金額金額20億元；第5名為桃園市有8件，簽約金額18.7億元、最後則是台南市，只有3件簽約金額14.05億元。

值得注意的是，高雄市招商從2016年開始，都有不錯的成績，2016年有5件簽約金額有119億元、2017年有3件簽約金額達143億元、去年因為六都的成績都有拉升，因此高雄也拿下了478億元的絕佳成績；今年加計12月的案件的話，招商簽約金額大約40多億元，表現不如過往。 但財政部也替高雄市緩頰，認為每年的推案量都不一定，有時候有大案就會推升上去，其實高雄市政府積極推案。