美股耶誕節休市 　台指期開盤上揚20點

▲美股耶誕節休市。回頭看台指期今（26）日開盤上漲 20 點，來到 12,029 點。（圖／路透）
記者陳心怡／台北報導
美股週三（25日）逢耶誕節休市。回頭看台指期今（26）日開盤上漲 20 點，來到 12,029 點。
回顧去年聖誕節前夕，標普 500 指數下跌近 20% 且瀕臨熊市。今年耶誕節前夕標普、道瓊、那斯達克指數都有大幅度成長，華爾街多數分析師表示，美股明年有望持續攻高。
請繼續往下閱讀...
截至今早8：47，台指期上漲 18 點，來到 12,037 點。
▲美股耶誕節休市。回頭看台指期今（26）日開盤上漲 20 點，來到 12,029 點。（圖／路透）
記者陳心怡／台北報導
美股週三（25日）逢耶誕節休市。回頭看台指期今（26）日開盤上漲 20 點，來到 12,029 點。
回顧去年聖誕節前夕，標普 500 指數下跌近 20% 且瀕臨熊市。今年耶誕節前夕標普、道瓊、那斯達克指數都有大幅度成長，華爾街多數分析師表示，美股明年有望持續攻高。
截至今早8：47，台指期上漲 18 點，來到 12,037 點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※