美股耶誕節休市 　台指期開盤上揚20點

台指期今（25）日開盤上漲6點，來到11,989點，盤中一度攻上12,027點，以12020點作收，上漲37點，與現貨相較，正價差11.87點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，外資開始放假去，導致這兩天台股跟台指期的量能萎縮，尤其今天的萎縮力度又更大，所以才會出現這樣小幅度的震盪情況，因此未來的盤勢應該還是會以震盪整理為主。