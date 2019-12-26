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23歲「女賤民」遭5男性侵燒死　村民反幫嫌犯辯護：她自己點火的

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▲▼印度一名23歲女子遭到性侵並燒死。（圖／路透）

▲印度一名23歲女子遭到性侵並燒死，受害者親戚難過哀悼。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

印度北方的偏遠村莊印度加納爾（Hindu Nagar）日前發生一名女子被性侵後燒死的悲劇，路透社女記者希迪克（Zeba Siddiqui）與同事沙爾瑪（Saurabh Sharma）一起前往當地，對此案進行調查，她驚訝地發現，村民們竟然大部分都支持性侵犯，只因受害女子是來自最低等的「賤民家庭」。

這名23歲的女性受害者在本月5日被5名男性抓住，並放火燒到重傷，全身焦黑，她告訴警方，其中兩人在去年12月性侵了她，隔天，她在醫院過世。希迪克寫下她在採訪中的見聞，文中提到，當她抵達村子的時候，非常驚訝，有許多人，且有許多女性，都替性侵犯辯護。

這個現象明顯起源於種性制度的陋習，希迪克提到，在村里很明顯可以看到階級劃分，高階種性的人住在水泥房子裡面，另外一邊則是「賤民」住的、充滿泥濘的房屋。事件發生後，當地記者圍在受害者家中，她的父親、3位叔伯以及一名阿姨都坐在門口接受訪問，後方則有大量村民圍觀。

▲▼印度一名23歲女子遭到性侵並燒死。（圖／路透）

▲村民在受害者家外面圍觀。（圖／路透）

希迪克提到，2012年，一名女性在德里的公車上遭到輪流性侵，引起全球關注，也讓印度通過了全球最嚴格的性侵法律，包含性侵犯可能會面臨死刑。但是經過了7年，駭人的性侵案仍時有所聞，女權人士指出，這個改革的影響非常的小，定罪率也很低，通常受害者都是來自於偏遠農村的「低階種性家庭」，可能造成案件拖延調查或延誤訴訟程序。

發生在印度加納爾的這起性侵案就是一例，就連想找「目擊者」都很困難，村內謠言氾濫，受害者被指責，而村莊內的資源被有權勢的人掌控，從子女結婚貸款到獲得政府住房、蓋廁所等大小補助，此案中，被指控的性侵犯就是來自權勢的家庭，許多村民認為性侵犯是無辜的，甚至要求釋放嫌犯。

希迪克指出，她和沙爾瑪坐在嫌犯家門外時，許多女性堅稱該男士無辜的，「她們更熱切談論受害者，她穿什麼樣的衣服，跟誰交朋友、她是如何勾引其中一名男人等等」，其中一名被告的姐姐普利提（Preeti Bajpai）甚至說，「一定是她（受害者）自己淋汽油點火的，只是為了報復，因為我弟弟不想娶她」。

而在採訪的過程中，一名年老的男性向她訴說受害女子以及其中一名嫌犯的三角戀故事，在希迪克打算提筆寫下筆記的時候，對方阻止她，並說道，「你可以完成這篇報導，然後離開，但我必須繼續生活在這裡」。

▲▼印度一名23歲女子遭到性侵並燒死。（圖／路透）

▲被告的親戚要求政府重新調查。（圖／路透）

希迪克認為，很難判斷哪邊說的是事實，因此向當地律師和警方取得了各種判決文件。報導中指出，這名受害者是當地少數高中畢業的低種姓女子，去年12月她首次向警方報案，指出被兩名男子以槍威脅，帶到野外性侵，至少報案了3次，今年3月才得到受理。

但是接下來的幾個月，案件沒有進展，她不斷寫信給警方，其中一封信寫道，「儘管我報案了，但沒得到任何醫療檢查，我的陳述也未被採用，也沒有任何一個性侵犯被逮捕」、「因為警方毫無作為，被告的家人開始大膽地騷擾我的家人，逼迫我撤銷案件。他們是有很多錢的人，我們的生命受到威脅」。

受害女子身亡之後，北方邦（Uttar Pradesh）政府承諾將給她的家人250萬昨為賠償，並且給她的哥哥擁槍執照，以保護家人，並且將7名怠忽職守的警察停職。

但是，女子的家人仍然活在恐懼之中，一名叔叔崩潰表示，「她是家裡唯一受過教育且理性的人，家中沒有一個男人像她依樣勇敢，他一直以來都一個人孤軍奮戰，現在誰能來挺身反抗呢？」

印度傳統的種姓制度將人劃分為四個階級，且身分世襲，1950年代，種性制度正式被政府廢除，但這樣的觀念存在已久，社會上仍常常發生低種性遭到歧視的事件，尤其是在偏遠的村落中。

▼民眾在女子被燒傷的地點點上蠟燭。（圖／路透）

▲▼印度一名23歲女子遭到性侵並燒死。（圖／路透）

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