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比特犬咬陌生男童脖子！英勇爸徒手搏鬥...不顧腿被咬傷救一命

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▲▼巴西爸爸拯救陌生男童。（圖／翻攝自YouTube／Brazil Animals）

▲巴西爸爸拯救陌生男童。（圖／翻攝自YouTube／Brazil Animals）

 記者錢玉紘／綜合報導

巴西里約熱內盧的20歲年輕爸爸塞烏（Patrick do Céu）日前在街上看到一名4歲男童被比特犬攻擊，雖然不認識對方，但立即上前救援，跟凶狠的比特犬奮戰，最後成功把男童救出。

英國《每日郵報》報導，塞烏救人的一刻被附近的監視器畫面錄了下來，影片中可以看到，4歲男孩的手臂和腿都被咬了，之後被咬到頭部，拖在地上，身穿著紅衣的塞烏看到後，趕緊把男孩抱起來，但比特犬仍然繼續攻擊，咬了他的腳，他先把男孩放到旁邊的車頂上，繼續與狗奮戰，隨後自己也成功跳上車頂避難，並低頭安慰男孩。

兩人在車頂上等了半小時後，才有人來救援，塞烏手和腿都受傷，而男孩則是脖子上有傷口，兩人隨後都被送醫治療。男孩的保母表示，這隻狗不知道是從哪裡來的，當時一群小朋友在路上踢足球，狗突然就發狂衝上來攻擊。

塞烏表示，當時他看到彼特犬咬住了男孩脖子，想到自己兩歲的女兒，才奮不顧身衝上去救人，「我想像那是我女兒倒在地上，她只有兩歲，但他們體型差不多，我看到的當下立刻想到她，所以直覺地衝上去了」。他也謙虛表示，不覺得自己是個英雄，還差遠了。

當地媒體報導，塞烏已經失業了5個月，在他與狗狗搏鬥的時候，手機也掉到路上壞掉了，網友們在網路上募資，希望送他一支新的手機。而這隻比特犬目前由當地獸醫收留，不確定主人是誰。

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