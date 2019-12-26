抽電子煙染肺病　美官方正式調查指：元凶是「維生素E醋酸酯」

▲電子煙產品。（圖／新北市衛生局提供）

記者錢玉紘／綜合報導

全美有許多疑似與電子煙有關了肺部疾病案例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在調查數月之後，將元凶指向「維生素E醋酸酯」（Vitamin E Acetate），這是常見使用再用藥物或保養品的成分，但是加入電子煙煙彈（cartridge）中，就有致病可能。

綜合外媒報導，CDC的研究人員發現，在分析了來自16州、51名患有與電子煙相關肺病的病人後，有48人的肺部含有維生素E醋酸酯的成分，只有兩人的肺部中含有其他的有毒物質。這項研究上周也刊登在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上。

疾病管制暨預防中心首席副主任舒查特（Anne Schuchat）在記者上指出，這份報告提供了強而有力的證據，證明維生素E醋酸酯可能就是罪魁禍首，舒查特指出，最主要來自於供應商非法添加這些物質，維生素E醋酸酯常被加在四氫大麻酚（THC）中，大部分都出現在非法的產品中，這樣會造成肺部無法維持表面張力，提供足夠的支撐。



今年9月，紐約州當地的調查就已經指出，黑市裡的四氫大麻酚煙彈就有加入維生素E醋酸酯。如今這項報告提供了更決定性的證據，舒查特指出，維生素E醋酸酯可能並不是唯一有害的添加物，但是CDC有信心認為，這是電子煙導致肺部疾病的核心原因。