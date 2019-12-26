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最頂尖耶誕老人「6周狂撈120萬」　美國耶誕老人時薪中位數1130元

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▲▼美國西雅圖一家商場，一名扮演耶誕老人的男子與顧客合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國西雅圖一家商場，一名扮演耶誕老人的男子與顧客合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國耶誕節期間，各地商場均能發現許多扮演耶誕老人的兼職工作。根據薪酬網站數據，兼職耶誕老人的平均時薪比起去年減少了8％，但假如是最頂尖的「專業耶誕老人」，每小時時薪上看時薪122美元（約新台幣3666元），換算下來，在為期6週的耶誕檔期中，有可能賺進4萬美元（約新台幣120萬元）。

CNBC引用薪酬調查網站PayScale統計數據，今年耶誕檔期在各大商場或私人場合扮演耶誕老人的扮演者，時薪中位數為37.6美元（約新台幣1130元），比起去年的同期的41美元（約新台幣1232元）下滑8％左右。

不過，假如是業界最頂尖的耶誕老人，也就是收入排名在前25％的扮演者，實際薪資仍持續上漲。根據數據，如果是表現最優秀的專業耶誕老人，時薪中位數去年就已經達到75美元（約新台幣2253元），今年又上漲至122美元。根據PayScale計算，那些頂尖耶誕老人很有可能在6周檔期內賺到4萬美元。

根據國際購物中心協會（ICSC）數據，各大購物商場是消費者最有可能碰見耶誕老人的地點，平均每4位消費者，就有1人會帶著小孩和耶誕老人合影。另據勞工統計局資料，這些耶誕老人通常每天工作10個小時，平均每日能接觸到150名顧客。

不過，隨著線上購物發展，近年美國實體購物中心和百貨公司規模縮水，也連帶影響到耶誕老人的生計。房地產研究公司Costar表示，今年在全美有10,600家實體店面宣布熄燈，幾乎是去年的2倍。

國際耶誕老人兄弟會（IBRBS）主席阿諾（Stephen Arnold）表示，出於各種原因，許多IBRBS會員決定離開商場，轉而從事私人耶誕老人服務，例如在私人派對、公司活動或其他特殊公共場合上扮演耶誕老人。阿諾說，比起傳統的商場模式，雖然私人接案演出工作時間不穩定，並且具有一定的安全風險，但通常也能拿到更好的酬勞。

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