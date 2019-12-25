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東森百億投資林口國際媒體園區　力拚2024集團營收突破1300億

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▲東森國際今（25）日發佈重大訊息，將斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／東森國際提供）

▲東森國際今（25）日發佈重大訊息，將斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／東森國際提供）

記者林淑慧／台北報導

東森國際今（25）日發佈重大訊息，將斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，除打造為東森全球營運總部外，也將整合集團旗下東森新媒體、東森購物等關係企業打造東森生活圈，目標2024年集團相關營收將超越1300億元。

東森國際投標林口國際媒體園區B基地案，今天正式接獲新北市政府經發局得標通知函，東森集團創辦人王令麟表示，東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲等，未來將在林口國際媒體園區投資100億元，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。

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▲東森集團創辦人王令麟表示，未來將在林口國際媒體園區投資100億元，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團創辦人王令麟表示，未來將在林口國際媒體園區投資100億元，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／記者徐文彬攝）

「東森集團始終秉持長期投資，引領創新產業發展，樹立東森為創新新媒體、新零售之新商模，贏得消費者的信任，數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，東森在數位轉型的經驗與不斷創新精神，能夠將軟實力與硬體整合到位。」王令麟說。

東森國際董事長廖尚文表示，林口國際媒體園區結合林口新創園區及工業區新創產業聚落，地理位置緊鄰機場捷運A9站，對於發展媒體國際化，打造東南亞AI人才中心具備優勢，未來林口國際媒體園區將提供AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，東森也將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。

▲東森國際董事長廖尚文表示，林口國際媒體園區將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森國際董事長廖尚文表示，林口國際媒體園區將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。（圖／記者湯興漢攝）

另外，東森新媒體發展IP聲林之王在海內外深受年輕人喜愛，未來林口國際媒體園區將會舉辦各種演唱會、大型活動，讓家庭休閒及年輕人參與，親身感受數位文創娛樂互動科技，創造充滿智慧與歡樂的園區，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展， 林口國際媒體園區樓高將達189M，加上林口臺地250M，總高度將達439M，視野絕佳，將會成為萬眾矚目的新地標。

依據財報，東森集團合計相關企業 2019 營收預計達302億元，獲利達9.7億元，近年擴張線下布局，國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，除了通路發展，成功轉型發展商品品牌、內容IP，邁向大健康，大美容事業，建立東森生活圈，預計至2024年，集團相關營收將超越1300億元，獲利超過140億元。

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