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6歲小姊妹「偷刷信用卡」買爆聖誕禮物！媽見帳單腦充血崩潰

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▲▼6歲小姊妹「偷刷信用卡」買爆聖誕禮物！媽見帳單腦充血崩潰。（圖／翻攝Veronica Estell臉書）

▲埃斯特爾的女兒們偷偷用語音助理購買聖誕禮物。（圖／翻攝Veronica Estell臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多孩子都會期待在聖誕節收到禮物，但美國密西根州一對6歲及4歲的小姊妹，竟偷偷用亞馬遜（Amazon）居家語音助理下訂禮物，直到媽媽看到信用卡帳單，才氣到差點崩潰，讓8萬多名網友看完全都笑翻。

女網友埃斯特爾（Veronica Estell）11日PO文表示，聖誕節家中收到不少包裹，本來以為許多玩具禮物是親戚送給6歲、4歲的女兒，沒想到簽收後拿進家中，大女兒竟開心地說，「Cam（妹妹的名字），我們用Alexa買的禮物到貨了！」

▲▼6歲小姊妹「偷刷信用卡」買爆聖誕禮物！媽見帳單腦充血崩潰。（圖／翻攝Veronica Estell臉書）

▲6歲的姊姊瞬間推卸責任，說是妹妹做的。（圖／翻攝Veronica Estell臉書）

埃斯特爾眉頭一皺，發現案情不單純，立刻檢查自己的信用卡帳單，這才發現被兩個女兒狂刷了700美元（約2萬1000元新台幣），內容包括大量的芭比娃娃、「夢幻屋」及LOL公仔，兩人的禮物裝滿2大箱，其中夢幻屋是獨立一個大箱子。

「是妹妹指使的」看著大女兒怕到推卸責任，埃斯特爾也開玩笑地說，「妳們拿我的信用卡去刷，竟然沒有多買一個給我」，最後看到大女兒怕到哭了出來，才連忙出聲安慰，讓兩名小女孩笑了出來。

事後，埃斯特爾馬上打電話給亞馬遜，要求退回剩下的訂單，並願意將其他商品退回。亞馬遜則回應，除了先將其他訂單中止之外，已寄出的商品也願意退款且不用歸還（約500美元的玩具），讓埃斯特爾笑說，「看看這些孩子談了筆什麼好生意」得到了免費的聖誕禮物。

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