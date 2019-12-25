　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

純網銀來了！樂天國際商銀百億資本額　5年內都夠用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2019台北金融科技展，樂天銀行攤位。（圖／記者湯興漢攝）

▲2019台北金融科技展上樂天國際商銀攤位。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（25）日舉行法說會，其中國票金所轉投資純網銀樂天國際商銀，依然是法說會上法人所關心的焦點，法人問及，國票金轉投資的增資問題，以及樂天國際商銀資本額是否足夠？國票金說：「樂天國際商銀的100億元5年之內應該沒有問題，甚至其獲利的速度會比想像中的快」。

國票金的法說會上，法人還是關心純網銀的問題，國票金表示，純網銀的核心就在於IT，而樂天在日本就有獨家的IT技術，所以建置期間並不會燒掉太多資本，未來樂天國際商銀百億元5年內發展都沒有問題。國票金指出，樂天國際商銀的股東結構當純，國票金投資49%、派任兩席董事；樂天則有三席董事，在重大決策上容易取的共識，以平和、協調等方式進行規劃。

請繼續往下閱讀...

國票金也認為，樂天國際商銀成立之後，潛在客戶高達1900萬戶，之所以如此樂觀，主要是來自於樂天信用卡已經累積了小規模的生態圈、加上樂天原本客戶，以及國票金扮演與國內電信業者的介接角色，有這些潛在客戶並不是問題。

設立純網銀樂天國際商業銀行的進度上，100億元的資金已經到位，等樂天國際商業銀行籌備處收足股款後，續辦公司設立登記及籌設工作，完成後再向金管會申請核發營業執照，預計明年下半年正式營業。根據樂天與國票金規劃，正式營業後第一階段是以信貸、存放款為主；等存款累積至一定的規模才會進入第二階段，第二階段則會擴大為房地產、房貸等業務。

ET快訊
全家福照曝光！蔡詩芸拚試管求女　王陽明「女兒名字」藏愛妻心意
為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜「兩個目的」曝光
狠殺錢莊老闆！　員工「焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人
特企／落實「韓國瑜政見」！葉匡時捲袖誓決心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

試算給你看！基本生活費調高　有2子女就讀大學的四口之家...可扣抵稅額增1.6萬

影／中美貿易達成首段協議　分析師點名台積電、大立光、聯發科受惠

純網銀來了！樂天國際商銀百億資本額　5年內都夠用

台指期漲37點　分析師：量能明顯萎縮、元旦過後漲跌幅度加大

瓦城新品牌泰式燒烤落腳信義遠百　挹注年末營收攀漲

【廣編】投資台灣三大方案　年底到位金額將達2398億元

「亞洲最佳個人金融銀行」、「臺灣最佳銀行」四冠王　中國信託當仁不讓

試算給你看！基本生活費調高　有2子女就讀大學的四口之家...可扣抵稅額增1.6萬

和泰汽車與Garmin擬合資設新公司　公平會點頭通過

中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

影／中美貿易達成首段協議　分析師點名台積電、大立光、聯發科受惠

純網銀來了！樂天國際商銀百億資本額　5年內都夠用

台指期漲37點　分析師：量能明顯萎縮、元旦過後漲跌幅度加大

瓦城新品牌泰式燒烤落腳信義遠百　挹注年末營收攀漲

【廣編】投資台灣三大方案　年底到位金額將達2398億元

「亞洲最佳個人金融銀行」、「臺灣最佳銀行」四冠王　中國信託當仁不讓

試算給你看！基本生活費調高　有2子女就讀大學的四口之家...可扣抵稅額增1.6萬

和泰汽車與Garmin擬合資設新公司　公平會點頭通過

中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

減稅小確幸！基本生活費調高4千元至17.5萬　明年報稅適用184萬戶受惠

江常輝被影帝嫌「你好油」秒驚嚇　《攻星計》真實曝演藝圈生態

韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

HBL／我的球隊！　余維豪對光復灌注責任心與攻擊力

女兒遭爸惡整「史上最爛聖誕禮物」　打開只有一根香蕉卻喊：超開心

王浩宇爆120萬收編派系　林富男怒斥「像瘋狗亂咬」不道歉就提告

舒緩痠痛、消水腫！泡澡先加10滴「CP值超高精油」入湯超舒爽

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜有「兩個目的」：他老是修理我

HBL／雙衛攻破綠色神盾　光復登松山首勝開張

韓國瑜妻舅「吃毒品無罪」謠言源頭找到了！　調查局約談1人

《青春有你2》官宣第三位導師！　是「超夯男團隊長」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

財經熱門新聞

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

聖誕大禮！鴻海發放分紅76.62億元　每位員工平均領183萬元

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

元大高股息ETF受益人數逾17萬人

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

稱霸世界後　揭台積電最大挑戰

宏達電裁員　王雪紅首回應：要「節約」人才

國票金現金殖利率　明年有望5%以上

美元定存超夯　最高年息衝破5%

大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主都是中年男性

影／股市崩盤有徵兆！資深分析師對比30年前亂象　這回可放心

亞洲首富安巴尼今年身家暴增近5000億

新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

加油刷卡族小心了！　Visa警告：駭客組織鎖定純磁條信用卡下手　

更多熱門

相關新聞

國票金擬將西進　拓展票券市場

國票金擬將西進　拓展票券市場

國票金今（24）日公告，代替子公司國際票券金融公司與廈門國際信託簽署MOU（合作備忘錄），為將來成立合資公司進行準備，但後續投資進度還要經雙方的主管機關核可後，才能夠繼續繼續運作。

韓國瑜批經濟表現差？金管會這樣說

韓國瑜批經濟表現差？金管會這樣說

史上新高！金融業前11月大賺6211億

史上新高！金融業前11月大賺6211億

銀行業明年獲利　估將小幅萎縮

銀行業明年獲利　估將小幅萎縮

中租前11月營收532億超越2018一整年

中租前11月營收532億超越2018一整年

關鍵字：

純網銀國票金獲利

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面