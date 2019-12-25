純網銀來了！樂天國際商銀百億資本額　5年內都夠用

▲2019台北金融科技展上樂天國際商銀攤位。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（25）日舉行法說會，其中國票金所轉投資純網銀樂天國際商銀，依然是法說會上法人所關心的焦點，法人問及，國票金轉投資的增資問題，以及樂天國際商銀資本額是否足夠？國票金說：「樂天國際商銀的100億元5年之內應該沒有問題，甚至其獲利的速度會比想像中的快」。

國票金的法說會上，法人還是關心純網銀的問題，國票金表示，純網銀的核心就在於IT，而樂天在日本就有獨家的IT技術，所以建置期間並不會燒掉太多資本，未來樂天國際商銀百億元5年內發展都沒有問題。國票金指出，樂天國際商銀的股東結構當純，國票金投資49%、派任兩席董事；樂天則有三席董事，在重大決策上容易取的共識，以平和、協調等方式進行規劃。

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國票金也認為，樂天國際商銀成立之後，潛在客戶高達1900萬戶，之所以如此樂觀，主要是來自於樂天信用卡已經累積了小規模的生態圈、加上樂天原本客戶，以及國票金扮演與國內電信業者的介接角色，有這些潛在客戶並不是問題。

設立純網銀樂天國際商業銀行的進度上，100億元的資金已經到位，等樂天國際商業銀行籌備處收足股款後，續辦公司設立登記及籌設工作，完成後再向金管會申請核發營業執照，預計明年下半年正式營業。根據樂天與國票金規劃，正式營業後第一階段是以信貸、存放款為主；等存款累積至一定的規模才會進入第二階段，第二階段則會擴大為房地產、房貸等業務。