瓦城新品牌泰式燒烤落腳信義遠百　挹注年末營收攀漲

▲年末迎來歡聚尾牙，瓦城泰統集團旗下餐廳分別祭出「尾牙春酒旺年宴」套餐搶攻節慶商機。（圖／瓦城提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城今（25）日表示，旗下第八個新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」，落腳信義遠百A13的「遠百深夜食堂」，結合湘菜「1010湘食堂」開出雙品牌首店，開幕30分鐘旋即滿座，可望挹注年末營收持續成長。

瓦城泰統集團持續致力於東方餐飲菜系，挾著近30年深厚的廚藝底蘊，創造眾多超高人氣品牌，此次集團全新第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」即日起於信義遠百A13搶先公開試營運，搶攻聖誕、跨年聚餐商機。

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瓦城主管指出，新品牌主打「泰式燒烤」與高達50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品，試營運期間更限定推出每人699元的體驗套餐，精選11道必嚐招牌料理，白天可透過大片玻璃窗一覽信義區繁華街景；夜晚則化身為最適合小酌一杯的微醺場域，以泰式風格餐酒體驗吸客。

落腳信義遠百4樓「懷舊食光埕」的「1010湘食堂」品牌，新店型的整體風格呈現有別於原本店型的現代高雅，營造親切迷人與小巧精緻的食堂風格，提供顧客更加便利快速的餐飲方式。

展望後市，瓦城表示集團隨著步入年底新展店衝刺加速， 2019年新展店已完成19家，店數成長達15%為雙位數高成長。並隨著邁入年底聚餐旺季，配合推出季節性新產品及行銷活動，強攻歲末餐飲旺季，可望全年營收、來客數、獲利連七年續創新猷。

依據財報，瓦城 今年11月營收再創佳績，單月營收為3.63億元台幣，不僅年增13.99%，單月營收更創歷年同期新高，推升今年前11月累計營收攀44.90億元台幣，年增14.73%，連續十個月創歷史同期新高，並一舉提前超越去年全年度營收表現。