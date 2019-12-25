試算給你看！基本生活費調高　有2子女就讀大學的四口之家...可扣抵稅額增1.6萬

▲財政部公告基本生活費為17.5萬元，對於有養小孩的四口之家，有達到省稅的效果（圖／123RF、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（25）日公布，今年度的每人基本生活費為17.5萬元，明年5月報稅可以適用，較去年增加4000元。依財政部估算，如果家裡有2名子女就讀大學的四口之家，基本生活費跟原有的扣除額相比，將有4.8萬元的扣除額度可用，若與前一年相比，扣抵金額再增加1.6萬元，多省稅800元以上。

財政部進一步表示，基本生活費所需的費用成以納稅者本人、配偶及納稅者的受撫養親屬人數計算之總額，要與包含標準或列舉扣除額、身心障礙扣除額、教育學費以及幼兒學前扣除額、儲蓄投資扣除額以及長期照顧特別扣除額等合計數相比較，如果總額高於各類扣除額的合計數，就可以從當年度的綜合所得額當中扣除。

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財政部舉例來說，以4口之家包含納稅者及其配偶、與有兩名子女就讀大學來說，基本生活費總額就是70萬元（17.5萬×4）。

但是該家庭的免稅額有35.2萬元（8.8萬×4）、標準扣除額24萬（夫妻每人12萬元）、儲蓄投資若有1萬元扣除額、教育學費有5萬元的扣除額（1人最高可扣除2.5萬元，兩名子女為5萬），合計就是65.2萬元的扣除額。與基本生活費70萬元相比，差額就有4.8萬元還可以扣除。

如果跟前一年相比，該家庭明年可扣除的差額就是3.2萬元，增加的可扣抵稅額1.6萬元，對收入較少的小家庭來說具有省稅的效果。

▼育有2名大學子女，明年報稅時，基本生活費與各類扣除額相比，可再扣抵的差額。（圖／財政部提供）