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「亞洲最佳個人金融銀行」、「臺灣最佳銀行」四冠王　中國信託當仁不讓

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▲▼中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

記者廖明慧／綜合報導

2019年中國信託整體表現亮眼，中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及子公司共榮獲海內外199項獎項，其中，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」），今年獲得包含《The Asset》（財資）雜誌、《Euromoney》（歐洲貨幣）雜誌、《Asiamoney》（亞洲貨幣）雜誌及《FinanceAsia》（亞洲金融）雜誌四家國際知名媒體評選為「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan），更為首家奪下《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌「亞洲最佳個人金融銀行」（Best Retail Bank in Asia Pacific）大獎的臺灣金融機構，代表中國信託呼應主管機關政策，積極布局國際全球市場，朝亞洲區域型銀行目標邁進之努力及績效深受肯定。

中國信託銀行深耕臺灣並積極拓展海外市場，今年以第一類資本（Tier 1 Capital）達97.52億美元的優異表現，名列《The Banker》（銀行家）雜誌全球一千大銀行排名第148名，連續三年穩坐「臺灣銀行業第一名」；並獲英國專業品牌價值研究機構《Brand Finance》評選2019年全球500大銀行品牌調查第181名，品牌市值達10.91億美元。

業務發展部分，中國信託銀行藉由法人金融、個人金融及資本市場三大業務並重的策略，獲《The Asset》「臺灣年度最佳衍生性金融商品經營機構」（Derivatives House of the Year in Taiwan）、《Global Finance》（全球金融）雜誌評選為「臺灣最佳貿易融資銀行」（Best Trade Finance Bank in Taiwan）、以及榮獲《Asiamoney》及《FinanceAsia》「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」（Best Private Bank in Taiwan）等獎項。

另一方面，為推動臺灣數位金融發展，中國信託金控自2015年起投入數位轉型，於人工智慧及區塊鏈等創新領域發展有成，榮獲IDC（International Data Corporation，國際數據資訊有限公司）多項肯定，今年獲選為「亞洲最佳創新銀行」（Asia's Most Innovative Bank）、「亞洲最佳開放銀行」（Asia's Most Open Bank）及臺灣區最大獎「數位轉型綜合領導者」（Digital Transformer）等獎項，領先金融同業。未來，中國信託將在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向持續努力，提供全球客戶最優質的金融服務，秉持We are family的品牌精神，朝「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

中國信託2019年重要海內外獎項一覽表

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中國信託得獎 。（圖／中國信託提供）


 

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