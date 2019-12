「亞洲最佳個人金融銀行」、「臺灣最佳銀行」四冠王　中國信託當仁不讓

▲中信金融園區。(圖/記者李毓康攝)

記者廖明慧/綜合報導

2019年中國信託整體表現亮眼,中國信託金融控股公司(簡稱「中國信託金控」)及子公司共榮獲海內外199項獎項,其中,中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」),今年獲得包含《The Asset》(財資)雜誌、《Euromoney》(歐洲貨幣)雜誌、《Asiamoney》(亞洲貨幣)雜誌及《FinanceAsia》(亞洲金融)雜誌四家國際知名媒體評選為「臺灣最佳銀行」(Best Bank in Taiwan),更為首家奪下《The Asian Banker》(亞洲銀行家)雜誌「亞洲最佳個人金融銀行」(Best Retail Bank in Asia Pacific)大獎的臺灣金融機構,代表中國信託呼應主管機關政策,積極布局國際全球市場,朝亞洲區域型銀行目標邁進之努力及績效深受肯定。



中國信託銀行深耕臺灣並積極拓展海外市場,今年以第一類資本(Tier 1 Capital)達97.52億美元的優異表現,名列《The Banker》(銀行家)雜誌全球一千大銀行排名第148名,連續三年穩坐「臺灣銀行業第一名」;並獲英國專業品牌價值研究機構《Brand Finance》評選2019年全球500大銀行品牌調查第181名,品牌市值達10.91億美元。



業務發展部分,中國信託銀行藉由法人金融、個人金融及資本市場三大業務並重的策略,獲《The Asset》「臺灣年度最佳衍生性金融商品經營機構」(Derivatives House of the Year in Taiwan)、《Global Finance》(全球金融)雜誌評選為「臺灣最佳貿易融資銀行」(Best Trade Finance Bank in Taiwan)、以及榮獲《Asiamoney》及《FinanceAsia》「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」(Best Private Bank in Taiwan)等獎項。



另一方面,為推動臺灣數位金融發展,中國信託金控自2015年起投入數位轉型,於人工智慧及區塊鏈等創新領域發展有成,榮獲IDC(International Data Corporation,國際數據資訊有限公司)多項肯定,今年獲選為「亞洲最佳創新銀行」(Asia's Most Innovative Bank)、「亞洲最佳開放銀行」(Asia's Most Open Bank)及臺灣區最大獎「數位轉型綜合領導者」(Digital Transformer)等獎項,領先金融同業。未來,中國信託將在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向持續努力,提供全球客戶最優質的金融服務,秉持We are family的品牌精神,朝「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

中國信託2019年重要海內外獎項一覽表

請繼續往下閱讀...