台指期漲37點　分析師：量能明顯萎縮、元旦過後漲跌幅度加大

▲台指期12月25日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（25）日開盤上漲6點，來到11,989點，盤中一度攻上12,027點，以12020點作收，上漲37點，與現貨相較，正價差11.87點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，外資開始放假去，導致這兩天台股跟台指期的量能萎縮，尤其今天的萎縮力度又更大，所以才會出現這樣小幅度的震盪情況，因此未來的盤勢應該還是會以震盪整理為主。

廖恩平指出，雖然以往外資放假期間，內資會有大動作的拉抬情況，不過今年卻沒有出現這個現象，最主要就是台股在前一陣子，已經出現比較大的漲幅盤勢，而最近國內外比較大的利空消息也都去除了，且在耶誕節前夕就已經拉抬過一波，所以內資想在這段期間最拉抬的話，空間會受侷限。

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廖恩平也說，如果要出現比較大的漲跌走勢，應該會落在元旦過後，主要是目前大的利空狀況都已大致底定，因此在元旦前不太有可能出現大的動盪。

最後，廖恩平建議投資人，若是這幾天台股有做出修正，尤其是在月線附近的話，可以考慮偏多布局，另外根據以往經驗台指期在農曆年前都有上漲的機會，且明年1月11日就是總統大選，參照歷史經驗，大選前後多半都會一波新的漲勢。